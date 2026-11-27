Sakatlıklar spor dünyasının olağan bir parçası. Bir sezon boyunca bazı sporcuların ağrılardan, kas yırtıklarından ya da daha ciddi sakatlıklardan kurtulmak için bir süre sahalardan uzak kalması alışıldık bir durum.

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Ancak Barcelona endişeli, çünkü kulübün ana takımları beklenenden çok daha fazla sakatlıkla boğuşuyor. Bu durum erkek A takımı, kadın takımı, Barcelona Atlètic ve basketbol takımı için de geçerli.

Haberi duyuran Sport gazetesi, Barcelona'nın yayılmayı sürdüren sakatlık dalgasının daha da büyümesinden korktuğunu yazdı.

Milli takım maçları, Avrupa kupaları ve turnuvalardaki artan maç sayısını bir araya getiren yoğun fikstür, Katalan kulübü olumsuz etkilemeye başladı.

Yönetim, daha fazla fizyoterapist ve rehabilitasyon sürecine eşlik edecek uzman istihdam ederek sakatlıkları önleme sistemlerini güçlendirmeye ve geliştirmeye çalışsa da bu önlemler artık yeterli olmuyor.

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Teknik direktör Hans Flick, Temmuz 2026'da A takımın fiziksel tarafını güçlendirme kararı aldı ve Jan Kugel teknik ekibe katıldı. Bu adımın temel amacı, oyuncuların sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlıkların önüne geçmek ve ekim ile kasım aylarındaki performans düşüşünü gidermekti.

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Ancak milli takım maçları için yapılan seyahatler, uzun milli aralar, üç ya da dört günde bir oynanan maçlar ve hiçbir mağlubiyete tahammülü olmayan son derece yüksek rekabet seviyesi nedeniyle kas sakatlıkları sürmeye devam ediyor.

Kulübün önde gelen branşlarındaki sakat listesini takip eden Barcelona yönetiminin endişesi giderek artıyor.

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Diğer takımlar da aynı sorunu yaşıyor. Kadın takımı, erkek takımının karşı karşıya kaldığı koşulların aynısından geçiyor.

Barcelona Atlètic ise İspanya üçüncü liginde maçlarını oynadığı sahalar, UEFA Gençlik Ligi'ndeki uzun deplasman yolculukları ve alt yaş kategorilerindeki uluslararası turnuvaların çokluğu nedeniyle zorlanıyor.

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İki ya da üç günde bir maça çıkan ve bu maçların arasında seyahat de eden basketbol takımında ise oyuncular sakatlanmaya devam ediyor.

Barcelona'nın sakat listesi

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Flick'in takımı, yorucu fikstür nedeniyle birçok eksik yaşadı. En endişe verici dönemler milli aralar oldu, özellikle de oyunculara yeterli dinlenme fırsatı verilemeden üç günde bir bu denli rekabetçi maçlar oynanması.

Real Betis, Paris Saint-Germain ve Real Madrid maçlarından oluşan seri bunun açık bir örneğiydi. Bu süreçte Eric Garcia, Jules Kounde, Xavi Espart ve Dani Olmo sakatlanırken Gerard Martin de bazı ağrılar yaşadı.

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- Rodri: Biceps femoris sakatlığı, 23 gün sahalardan uzak kaldı.

- Xavi Espart: Ayak bileği sakatlığı, bu nedenle 32 gün forma giyemedi ve 3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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- Andreas Christensen: Soleus kasında ağrı, 7 gün sahalardan uzak kaldı.

- Alejandro Balde: Sağ ayak bileğinde birinci derece hafif burkulma, bir hafta içinde iyileşmesi bekleniyor.

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- Roony Bardghji: Ön çapraz bağ yırtığı, bu nedenle 108 gün forma giyemedi ve önümüzdeki mart ayında dönmesi bekleniyor.

- Lamine Yamal: Ayak bileğinde ağrı, 3 gün sahalardan uzak kaldı ve Deportivo La Coruña maçında dönmesi bekleniyor.

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- Hamza Abdelkarim: Geçen haftadan bu yana kas yorgunluğu nedeniyle sahalardan uzak ve tahmini dönüş süresi henüz belirlenmedi.

Barcelona Kadın Takımı

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Pere Romeu'nun takımı da özellikle son iki ayda sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçti. Üst üste gelen kas sakatlıkları birçok önemli oyuncuyu etkiledi.

Kadın takımının kadrosu yıllardır bu sorunla boğuşuyor. Kulüp çözüm bulmaya çalışsa da sorunla başa çıkmak hâlâ son derece zor.

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- Laia Aleixandri: Sağ dizde ön çapraz bağ yırtığı, 294 günden fazla sahalardan uzak kaldı. Şu anda iyileşme programının son aşamasında.

- Vicky López: Sağ rectus femoris kasında lif sakatlığı ve ardından gelen bir nüks. Kulüp, 6 ila 8 hafta arasında yeni bir iyileşme süresi belirledi.

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- Kika Nazareth: Sağ bacakta rectus femoris kasında lif sakatlığı, 4 ila 5 hafta sahalardan uzak kaldı.

- Kerolin Nicoli: Sağ bacakta soleus kasında lif sakatlığı, yaklaşık 28 günlük bir yokluk süresi söz konusu.

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- Irene Paredes: Sol bacakta biceps femoris kasında lif sakatlığı, 21 gün sahalardan uzak kaldı. 12 Kasım'da sahalara dönüş için sağlık onayı aldı ancak son 3 maçta forma giymedi.

- Charlotta Ohlander: Tekrar eden sakatlıklar nedeniyle bu sezon hiçbir maçta forma giymedi ancak sakatlığın tam olarak ne olduğu açıklanmadı.

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Barcelona Atlètic

Barcelona'nın B takımı, kulübün tüm takımları arasında en kötü durumda. Juliano Belletti, sakatlıklar nedeniyle 10'dan fazla oyuncudan yoksun. Bu durum kadro tercihlerini etkiledi ve onu gençlik takımlarından oyunculara başvurmak zorunda bıraktı.

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Kriz, birçok oyuncunun sakatlandığı Girona B maçının ardından derinleşti. Ardından Mirza Katovic'in Espanyol B'ye karşı oynanan derbide sakatlanması durumu daha da kötüleştirdi.

- Eder Aller: Sağ kalçada labrum ve eklem kıkırdağı sakatlığı, bu nedenle ameliyat oldu ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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- Juan Hernández: Ön çapraz bağ yırtığı, uzun süreli bir sakatlık. Aralık 2026'nın sonunda dönmesi bekleniyor.

- Patricio Pacífico: Ön çapraz bağ yırtığı, Ocak 2027'de dönmesi bekleniyor.

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- Sama Nomoko: Ön çapraz bağ yırtığı, Aralık 2026'nın sonunda dönmesi bekleniyor.

- Shane Kluivert: Arka adalede (hamstring) kas sakatlığı, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak.

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- Jovinsly Onstein: Arka adalede (hamstring) kas sakatlığı, 5 ila 7 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

- Hafiz Gariba: Sol bacakta arka adale (hamstring) sakatlığı, 5 ila 7 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

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- Dani Ávila: Arka adalede (hamstring) kas sakatlığı, kesin bir iyileşme tarihi belirlenmedi.

- Ibrahim Diarra: Arka adalede (hamstring) kas sakatlığı, kesin bir iyileşme tarihi belirlenmedi.

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- Josué Caicedo: Sol arka adalede semimembranosus kası sakatlığı, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

- Pedro Villar: Sol bacakta biceps femoris kasında kas sakatlığı, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak.

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- Mirza Katovic: Sol bacakta fibula kırığı, etkisi iki bacak kemiğini birbirine bağlayan bağa da uzandı. Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Barcelona Basketbol Takımı

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Basketbol şubesi de büyük bir sakatlık kriziyle boğuşuyor. Eksikler özellikle son haftalarda yoğunlaştı ve bu durum Aleksandar Sekulić'i ilk beşlerini değiştirmeye ve hâlâ fiziksel olarak iyi durumda olan oyuncularla çözüm üretmeye zorladı.

Josh Nebo'nun sakatlığı, takımın sezon başından beri belirgin şekilde zayıf olan pivot pozisyonundaki sorunlarını daha da büyüttü.

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- Kevin Punter: Sol ayak bileğindeki kemikleri birbirine bağlayan bağda burkulma, 6 hafta forma giyememesi bekleniyor.

- Killian Hayes: Takıma katılmasının ardından fiziksel ağrılar, kesin bir teşhis konmadı ve yokluk süresi belirlenmedi. Takımla henüz ilk maçına çıkmadı.

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- Josh Nebo: Sağ dizde patella tendonunda kısmi yırtık, üç ila dört ay arasında sahalardan uzak kalacak.

- Toussaint Ifobomuan: Karın duvarındaki oblik kasta yırtık, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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- Omoja Gibson: Sol karın duvarında kas gerilmesi, yaklaşık 21 gün sahalardan uzak kalacak.

- Yoan Makoundou: Sol diz sakatlığı, iyileşme tarihi belirlenmedi. 24 Kasım'da yeniden forma giyebilmesi için sağlık onayı aldı.

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Gözler 2027'de

Barcelona yönetimi ve kulübün her şubesindeki sağlık ekipleri, gerçek bir krize dönüşmeye başlayan bu durumu değiştirecek doğru çözümü aramayı sürdürüyor.

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Bu arayış, kulüpteki profesyonel sporculara yüklenen fiziksel taleplerin ve sezonun belirleyici aşamasına geldiğinde en iyi oyuncularına tam fiziksel hazırlık içinde ihtiyaç duyan Barcelona'nın büyük hedeflerinin gölgesinde sürüyor.