Barcelona'da Rodri hamlesi resmileşti: rakamlar

Barcelona, yeni dünya şampiyonunu İspanya’ya geri getirmek için Manchester City ile anlaşma sağladıktan sonra Rodri transferini resmen açıkladı. Operasyonun toplam bedeli 76,5 milyon euroya ulaştı ve orta saha oyuncusu 2030’a kadar sözleşme imzaladı; Citizens ise onun yerini Lille’den Ayyoub Bouaddi ile doldurmaya hazırlanıyor.





RAKAMLAR - Manchester City ile yapılan anlaşma, ilk etapta 60 milyon euro öngörüyor; buna iki kulübün de kolay ulaşılabilir olarak değerlendirdiği 11,5 milyon euro bonus ekleniyor. Diğer 5 milyon euro ise orta saha oyuncusunun bireysel performansına ve Barcelona’nın sezon boyunca elde edeceği sonuçlara bağlı olacak. Öngörülen tüm değişkenler devreye girerse, City’nin kasasına girecek toplam gelir 76,5 milyon euroya ulaşacak.





SÖZLEŞME - Rodri’nin sözleşme durumu da görüşmelerde etkili oldu. Dünya şampiyonu İspanya’nın kaptanı, 30 Haziran 2027 tarihine kadar Manchester City ile sözleşmeliydi ve İspanya Ligi’ne dönme ihtimaline zaten kapıyı aralamıştı. Barça ona dört yıllık, 30 Haziran 2030’a kadar geçerli bir sözleşme teklif etti.



