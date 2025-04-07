Barcelona'da oynuyordu, mağaza çalışanı oldu

Barcelona'nın eski Fransız savunmacısı Jeremy Mathieu, 2023 yazında emekliliğe ayrılmasının ardından kendine yeşil sahalardan uzak bir iş buldu.

Mathieu, Valencia, Barcelona ve Sporting gibi takımların savunmasını korumuştu

2023 yazında emekli oldu

Artık bir spor mağazında çalışıyor

NE OLDU? 2014 yazında 20 milyon euro bonservis karşılığında Valencia'dan Barcelona'ya transfer olan ve 2017 yazında Sporting'in yolunu tutan Jeremy Mathieu emekli olmasının ardından kendine yeni bir iş buldu. 2015 yılında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan eski Fransız savunmacı artık bir mağazada çalışıyor.

BÜYÜK RESİM: L'Equipe'in haberine göre, Jeremy Mathieu, Marsilya'nın Plan de Campagne bölgesinde bulunan bir spor mağazında çalışıyor ve burada departmanları ve ekipleri organize ediyor. Mağazaya giden müşteriler, Jeremy Mathieu ile karşılaşınca oldukça şaşırıyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Jeremy Mathieu spor mağazasında çalışırken bir taraftan da antrenörlük lisansını almak için uğraşıyor. Antrenörlük kurslarını ve sınavlarını sürdüren Mathieu'nun lisanslarını kısa süre içinde alacağı söyleniyor.

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Sochaux altyapısında yetişen Mathieu kariyeri boyunca Toulouse, Valencia, Barcelona, Sporting ve Luynes formaları giymişti. 2014 yazında transfer olduğu Barcelona'da Fransız, Katalan devinde üç yıl geçirdi ve 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde zafer yaşadı.