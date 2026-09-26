Barcelona'da mali sürpriz

Barcelona Kulübü'nün ekonomik başkan yardımcısı Ferran Olivé, önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde yeni transferler yapmak isterse Katalan kulübünün oyuncu satmak zorunda olduğunu söyledi.

Tribuna sitesi, Olivé'nin Katalan RAC1 radyosunda yayınlanan "Que t'hi jugues" programına yaptığı açıklamaları aktardı. Olivé, kulübün mali durumunun iyileştiğini ancak önce oyuncu satmadan transfer yapmaya izin verecek düzeyde olmadığını vurguladı. Teknik direktör Hansi Flick'in ekibi mükemmel bir seviyede görünüyor ve Barcelona ocak transfer pazarına başvurmak zorunda kalmayacağına inanıyor.

Barcelona bu sezon oynadığı sekiz maçın tamamını kazandı, ayrıca kadrosunda her mevkide iki oyuncu bulunuyor.

Laporta'nın planı

Katalan yönetici ayrıca gelecek sezonun bütçesini hazırlamak üzere halihazırda çalıştığını ve Başkan Joan Laporta yönetim kurulunun fikrinin, 2030 yılına kadar nötr net değeri geri kazanmak (yani kulübün negatif net borcunun olmaması ve fazlasının da bulunmaması) olduğunu belirtti.

Olivé şunları söyledi: "Göstergelerimiz negatifti ve 1-1 tabanına ulaşmamız beş yıl aldı. Kolay olmadı."

Spotify Camp Nou'nun önemi

Katalan yönetici, geçtiğimiz cumartesi düzenlenen olağan genel kuruldaki ana noktaları ve mavi-kırmızılı kulübün mali durumunu değerlendirdi ve şunları söyledi: "Takımın çalışması için gerekli araçların sağlanması gerekiyor. Mesele kazanmakla ilgili. Biz geldiğimizde (mali) yakıt yoktu."

Kulübün şu anki en büyük endişelerine değinen yönetici şöyle konuştu: "En öncelikli olarak beni endişelendiren şey, Spotify Camp Nou'da geriye kalan işlerin tamamlanması. Stattaki çalışmaların tamamlanması ve takımın iyi performans göstermesiyle birlikte sponsor sayısı artacak ve mağazalarda daha fazla satış yapacağız. Bu bir döngü. Bu nedenle üyelerden finansman limitini artırmalarını istedik, çünkü bu projenin köşe taşı."

Başkan yardımcısı, özellikle Spotify Camp Nou'nun temsil edeceği ekonomik öneme dikkat çekti ve şunları söyledi: "Etüt yapıldığında ve yatırımcılar dahil olduğunda, gelirin yaklaşık 350-375 milyon euro olacağı hesaplanmıştı. VIP koltukları satmakta daha büyük zorluklar yaşayacağımızı düşünüyorduk, ancak neredeyse tamamı satıldı."

Şunları ekledi: "Başarı muazzamdı. Gelirin 425-450 milyon euro aralığında olması bekleniyor."