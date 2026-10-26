Barcelona'da kara gece: Katalan basını Clasico'daki yenilginin ardından ateş açtı!

Katalan basını, Spotify Camp Nou'da oynanan El Clasico'da Real Madrid'e 2-1 yenilmenin ardından Barcelona oyuncularına ateş açtı. Takımın yıldızlarından bir kısmı beklenen performansı sergileyemedi; eleştiriler savunma hattından orta sahaya, oradan da Alman teknik direktör Hansi Flick'e kadar uzandı.

Katalan medyası, yenilginin sorumlularını belirlemekte tereddüt etmedi. Real Madrid, rakibinin hatalarını değerlendirmeyi ve maçta üstünlüğünü kabul ettirmeyi başardıktan sonra, Barcelona oyuncularından bir kısmı eleştiri baskısı altında kaldı.

Portekizli Joao Cancelo, hesap sorulan en öne çıkan isimlerden biriydi. "El Nacional" gazetesi, savunmanın iki kanadında da tedirgin bir görüntü çizdiğini belirterek ona 10 üzerinden 4 gibi sert bir not verdi.

"Mundo Deportivo" ise ona 10 üzerinden 5 verdi; Real Madrid'in ataklarında yaşadığı zorluklara ve hücumdaki etkisinin sınırlı kalmasına dikkat çekti.

Aynı şekilde Pau Cubarsi, Kylian Mbappe'nin maçın kaderini belirleyen golünden önceki atakta Eduardo Camavinga'ya hızda yenik düşmesi nedeniyle eleştiri aldı.

"Mundo Deportivo" ve "Sport", genç savunmacının Real Madrid'in ataklarıyla başa çıkmakta yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

Lamine Yamal da hücumdaki girişimlerine rağmen fark yaratamaması nedeniyle eleştirilerden payını aldı.

"Sport" gazetesi, süreklilikten yoksun olması ve El Clasico'da gerçek bir iz bırakamaması nedeniyle performansının yeterli olmadığını değerlendirdi.

Buna karşılık Pedri'nin performansı devre arasının ardından düzeldi ve Barcelona'nın ilk yarıda kendi ritmini kabul ettirmekte zorlandığı maçta, Raphinha'nın attığı beraberlik golünde asisti yaptı.

Ancak "Cadena Ser" radyosu, Pedri ve Rodri'nin tehlikesini sınırlamayı ve orta sahada hakimiyeti ele geçirmeyi başaran Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde'nin üstünlüğünü övdü.

Eleştiriler, Barcelona'nın alışılmış oyun tarzını kabul ettirememesi, baskısının isabetsizliği ve yapılan oyuncu değişikliklerinin maçın gidişatını değiştirmekte başarısız kalması nedeniyle Hansi Flick'e kadar uzandı.