Barcelona'da İlkay Gündoğan krizi: Takımdan ayrılabilir

Barcelona'nın yaşadığı mali problemler, İlkay Gündoğan'ın takımdan gitmesine yol açıp yeni transferleri vurabilir.

İlkay Gündoğan, Manchester City'den Barcelona'ya imza attı

La Liga'nın başlamasına az bir süre kala lisansı hala çıkmadı

Lisans problemi çözülmezse İlkay, Barça'ya veda edebilir

NE OLDU? Geçtiğimiz sezonu Manchester City ile kaldırdığı üç kupayla kapatan İlkay Gündoğan, Premier Lig ekibine veda ederek Barcelona'ya imza attı. Katalan devi ile İlkay Gündoğan lisansının 12 Ağustos'a kadar çıkarılması için anlaşmıştı. Ancak NTV Spor'da yer alan habere göre, La Liga'nın başlamasına 8 gün kala İlkay Gündoğan'ın lisansı hala çıkmadı.

BÜYÜK RESİM: Mali problemlerle boğuşan Barcelona, oyuncu satışı yapmadan yeni transferlere lisans çıkaramıyor. Katalan devi lisans problemini çözemezse İlkay Gündoğan takımdan ayrılma hakkına sahip olacak.

SIRADA NE VAR? Barcelona ile İlkay Gündoğan son tarih olarak 12 Ağustos'u bekliyor.