Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, bugün pazar günü oynanan Villarreal maçı öncesindeki ısınma sırasında ayak bileğindeki bir sorun nedeniyle bir fizyoterapistten tedavi gördü. Bu durum, Katalan ekibinde geçici bir endişeye yol açtı.

Reklam

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Lamine Yamal, Barcelona ile Villarreal arasındaki maç başlamadan önce bir fizyoterapistten tedavi görmek zorunda kalınca bazı endişelere neden oldu.

Katalan ekibinin yıldızı ısınmaya normal şekilde başladı ancak birkaç dakika sonra durmak zorunda kaldı. Ardından ayakkabısını çıkaran oyuncu, birkaç dakika boyunca fizyoterapistten masaj aldı.

Sonrasında sorun büyümedi. Lamine, ayakkabısını yeniden giyerek çalışmalara normal şekilde devam etti ve herhangi bir endişe verici belirti göstermeden ısınmayı kaleye şut çalışmasıyla tamamladı.

Yamal'ın maça normal şekilde başlamasıyla durumun geçici bir endişeden ibaret olduğu görüldü.

Reklam Reklam

Bu sezon teknik direktör Hans Flick, oyuncunun hizmetlerine büyük ölçüde güvendi. Hücumdaki etkisinin yerini doldurmanın zor olduğu genç yıldız, ilk 11'de en çok görev alan isimlerden biri haline geldi.

Related Topics

Yamal, 22 Kasım itibarıyla Barcelona'nın tüm kulvarlarda oynadığı 16 maçın tamamında forma giydi ve hepsine ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, 1.355 dakikayla takımda en çok süre alan isim konumunda.

Bu kesintisiz güven, özellikle iç arena, Avrupa ve uluslararası arenadaki yoğun takvim düşünüldüğünde, genç oyuncunun fiziksel yükünün yönetimi meselesini yeniden gündeme getirdi.

Reklam

İspanyol Cadena SER radyosu geçen ekim ayında, Barcelona teknik ekibinin Yamal'ın saha içinde eforunu ayarlama becerisine sahip olduğunu düşündüğünü aktarmıştı. Bu da oyuncunun, bazı takım arkadaşlarında görülen ölçüde yorgunluk belirtisi göstermeden uzun süre oynamayı sürdürebilmesini açıklıyor.

Oyuncunun fiziksel durumu, kasım ayındaki son milli arada da dikkat çekmişti. Yamal, sağ dizindeki ağrılar nedeniyle İspanya'nın Çekya maçında forma giyememiş, ardından İngiltere karşısında yeniden sahaya çıkmıştı.

Reklam

İspanyol El País gazetesi de Barcelona'nın, sezon başından bu yana takımda aldığı süre göz önünde bulundurulduğunda oyuncunun dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu düşündüğünü yazdı.

Bu veriler, Barcelona teknik ekibinin en önemli hücum silahlarından birini yönetme konusunda omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğünü ortaya koyuyor. Zira iç arenadaki rekabetin Avrupa ve uluslararası sorumluluklarla iç içe geçtiği bu sezonda oyuncunun fiziksel hazırlığını korumak, takımın hesaplarında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.