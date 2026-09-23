Barcelona da devrede: Cezayirli yetenek Manchester United'ın radarında

Manchester United, Fransa'da yeni bir yeteneğin dosyasını açtı ve bu isim, kulübün yakından takip ettiği oyuncular arasına girdi. Bu gelişme, JJ Gabriel krizinin kulübün genç yetenekler planları üzerindeki etkisini sürdürdüğü bir dönemde geldi.

"TEAMtalk" ağının haberine göre, Manchester United'ın gözlemci birimi, Lens kulübünün ilk takımıyla hızla dikkat çeken 16 yaşındaki Cezayir asıllı Portekizli Mezian Mesloub'u izlemek için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

United'ın Mesloub'a olan ilgisi, kulübün Gabriel'in ayrılığını kesinleştirdiği anlamına gelmiyor; zira kulüp yönetimi genç yeteneğini kalmaya ikna etmek için çalışmaya devam ediyor. Ancak transfer sorumluları aynı zamanda farklı senaryolara karşı önlem olarak başka seçenekleri de değerlendiriyor.

Mesloub, geçen sezon Lens'in ilk takımına yükseldi ve Nantes karşısında oyuna girdikten birkaç saniye sonra bir gol kaydederek takımının 1-0'lık galibiyetine ve Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesine katkı sağladı.

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Genç oyuncu bu sezon da dikkatleri çekmeye devam etti. Lens tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu olurken, Slavia Prag karşısında alınan 3-2'lik galibiyette de etkili bir iz bıraktı ve son dakikalarda iki gole asist yaptı.

Ofansif orta saha mevkisinde oynayan Mesloub, sağ kanatta görev almayı tercih ediyor. Teknik kapasitesi, çalımları, pasları ve son üçlük bölgedeki seviyesi ise birçok büyük kulübün ilgisini çekti.

Aynı kaynağa göre, yarış yalnızca Manchester United ile sınırlı değil; geleceğiyle ilgili dolaşan raporlara göre Arsenal, Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Monaco kulüpleri de oyuncuyu takip ediyor.

Manchester United'ın bu hamlesi, kulübün takımdaki kaydının iptalini talep eden Gabriel'in durumuyla başa çıkmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Bu durum, yönetimi iki paralel yolda hareket etmeye itti: İngiliz yeteneği elde tutmaya çalışmak ve genç oyuncu piyasasındaki diğer isimleri izlemek.

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