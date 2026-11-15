Barcelona'da çifte rahatlama: Flick beklenmedik bir sürprizi bekliyor

Barcelona'nın önümüzdeki aşamaya ilişkin hesapları artık yalnızca takımın sonuçlarıyla değil, aynı zamanda sezonun hassas bir döneminde etkili isimleri yeniden kadroya kazandırabilme kabiliyetiyle de bağlantılı hale geldi. Zira sakatlıklar, Hansi Flick'in tercihleri üzerinde ağırlığını hissettirdi ve orta sahayı zorlu sınavlarla karşı karşıya bıraktı.

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İspanyol AS gazetesi, Barcelona orta saha oyuncusu Rodri'nin iyileşme sürecinin beklenenden daha iyi gittiğini belirtti. Oyuncunun rehabilitasyon programında olumlu bir gelişme göstermesi, sağlık ekibini dönüşü için belirlenen tarihi yeniden değerlendirmeye yönlendirdi; böylece sakatlık süresinin birkaç gün kısalması ve oyuncuya başlangıçta öngörülen tarihten önce müsabakalara dönme fırsatı verilmesi mümkün olabilir.

İspanyol milli oyuncu, bu ayın 3 Kasım'ında Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşması sırasında sağ bacağının arka adalesinde sakatlanmıştı. Barcelona'nın o dönemde yayımladığı tıbbi açıklamada belirli bir sakatlık süresine yer verilmemiş olsa da, kulüp içinden gelen ilk sızıntılar oyuncunun sahalardan dört ila beş hafta uzak kalabileceğine işaret etmişti.

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Bu tahminlere dayanarak, Rodri'nin eski takımı Manchester City ile Spotify Camp Nou'daki karşılaşmaya denk gelecek şekilde, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının altıncı haftasında, 8 Aralık'ta dönebileceği konuşulmaya başlanmıştı. Ancak iyileşme sürecindeki gelişmeler hesapları olumlu yönde değiştirdi.

Rodri'nin dönüşü için olası tarih

AS gazetesine göre, Rodri'nin dönüşü için gündeme gelen yeni tarih, Barcelona'nın Atletico Madrid'i ağırlayacağı 2 Aralık. Bu maç, her iki takımın İspanya Süper Kupası'ndaki yükümlülükleri nedeniyle La Liga'daki tarihinden öne alındı.

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Barcelona, Rodri'nin bu tarihten birkaç gün önce tıbbi onay almasını da ihtimal dışı bırakmıyor. Oyuncu, Atletico Madrid karşısındaki daha zorlu sınavdan önce sınırlı dakikalar oynama fırsatı bulup maç ritmini kademeli olarak kazanabilmesi için 29 Kasım'daki Deportivo karşılaşmasında takım kadrosuna dahil edilebilir.

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Kulüp içindeki beklentiler, iyileşme süreci mevcut hızında devam eder ve herhangi bir aksama yaşanmazsa oyuncunun Atletico Madrid karşısında ilk on birde yer alabilecek düzeye gelebileceği yönünde.

Dani Olmo da dönüşe yaklaşıyor

Barcelona içindeki iyimserlik yalnızca Rodri'nin durumuyla sınırlı değil; zira Dani Olmo'nun, takımın mevcut milli maç arası sona erdikten sonra oynayacağı ilk maçta, Villarreal karşısında sahalara dönmeye hazır olacağına dair bir güven havası hâkim.

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Olmo, geçtiğimiz 20 Ekim'de Paris Saint-Germain karşılaşması sırasında sol iç adalesinden sakatlanmıştı ve beklentiler, iyileşme süresini belirleyen ilk tahminlerle uyumlu olarak bir aylık bir aranın ardından dönebileceğine işaret ediyor.

Böylece Flick, önümüzdeki günlerde orta sahadaki tüm seçeneklerine yeniden kavuşabilir. Milli maç arasından sonra müsabakalar yeniden başlarken Olmo'nun dönüşünü bekliyor; Rodri ise olası yeni tarihe göre yalnızca La Liga'daki Villarreal ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Azerbaycanlı Sabah karşılaşmalarında forma giyemeyecek, ardından Atletico Madrid karşısında dönüş için aday olacak.

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