Sezonun en çok beklenen maçlarından birine saatler kala Barcelona, tesislerindeki çeşitli spor etkinliklerini de etkileyen bir işçi kriziyle karşı karşıya. Yaklaşık 60 çalışanın katıldığı grevi yatıştırma girişimleri başarısız olurken, kulüp Real Madrid karşısındaki El Clasico'nun hiçbir değişiklik olmadan oynanması konusunda ısrarlı.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Barcelona, İspanya Ligi kapsamında pazar akşamı "Camp Nou" sahasında oynanması planlanan Real Madrid maçının, hafta sonu boyunca kesintili sözleşmeli bir grup çalışanın ilan ettiği greve rağmen normal bir şekilde oynanacağını teyit etti.

Bu açıklama, iki taraf arasında Katalonya İş Mahkemesi'nde yürütülen görüşmelerin tıkanması ve anlaşmazlığı sona erdirecek bir uzlaşıya varılamaması üzerine geldi. Bu da grevin bugün cuma gece yarısından önümüzdeki pazartesi sabahı saat altıya kadar süreceği anlamına geliyor.

Eyleme katılan çalışanlar, çalışma koşullarında gerileme olarak gördükleri duruma karşı protesto yapmayı amaçlıyor. Başlıca taleplerinin arasında, kulüp tesislerindeki spor etkinliklerinin organizasyonuyla bağlantılı lojistik ihtiyaçları karşılamaya yetecek sayıda çalışanın sağlanması bulunuyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Barcelona kaynaklarına göre kulüp, herhangi bir acil durumla başa çıkmak ve planlanan maçların oynanmasını güvence altına almak için gerekli organizasyon kapasitesine sahip olduğunu, hukuka aykırı biçimde grevdeki çalışanların yerine başka işçiler getirme uygulamalarına başvurmadan bunu yapabileceğini vurguluyor.

Grevin olası yansımaları yalnızca El Clasico ile sınırlı değil. Barcelona takımlarının hafta sonu boyunca oynayacağı birçok başka karşılaşmayı da kapsıyor. Bunların başında, cumartesi günü İspanya Kadınlar Ligi kapsamında "Johan Cruyff" sahasında Granada karşısında oynanacak kadın takımı maçı geliyor.

Ayrıca hentbol takımı, cuma günü İspanya Hentbol Ligi kapsamında "Palau Blaugrana" salonunda Recoletas Atlético Valladolid'in rakibi Rebi Cuenca'ya ev sahipliği yapacak. Basketbol takımı ise cumartesi günü İspanya Basketbol Ligi kapsamında aynı salonda Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.