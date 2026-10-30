Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, önümüzdeki kış transfer döneminde bir stoper transfer etme ihtimalinin kapısını araladı. Flick, sakatlıkların elindeki seçenekleri daraltması ve savunma performansını yükseltme ihtiyacı doğrultusunda, kulüp yönetiminin savunma hattını güçlendirme yollarını değerlendirdiğini doğruladı.

Flick, Alavés maçı öncesindeki basın toplantısında kulübün takımı geliştirme yollarını sürekli olarak görüştüğünü belirterek, bu konuyu Deco, Bojan ve teknik ekibiyle ele aldığını ifade etti ve şunları ekledi: "Her zaman takım için en iyi olanın ne olduğunu ve nasıl gelişebileceğimizi konuşuyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve Deco, Bojan ve teknik ekibimle konuştuk. Eğer mümkünse bunu yaparız."

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona'nın ilgisiyle anılan isimler listesinde 4 savunmacı bulunuyor: Manchester City oyuncusu Hırvat Josko Gvardiol, Inter Milan savunmacısı İtalyan Alessandro Bastoni, Arjantinli Lisandro Martínez ve Real Betis oyuncusu Brezilyalı Natan.

Gvardiol'ün transferi, Manchester City ile 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye bağlı olması nedeniyle karmaşık görünüyor. Bastoni ise Deco'nun onu kadroya katma konusundaki ilgisine rağmen Flick'in tam olarak tercih ettiği isim değil.

Buna karşılık Lisandro Martínez ve Natan, teorik olarak daha kolay seçenekler olabilir.

Natan'a olan ilgi, İspanya Ligi müsabakalarını tanımasına, Real Betis ile sergilediği performanslara ve makul bir bedel karşılığında kadroya katılabilme ihtimaline dayanıyor. Gvardiol ise transferin sonuçlandırılmasının zorluğuna rağmen kulübün takip ettiği seçenekler arasında öne çıkıyor.

Uzun vadede ise Barcelona'nın hesaplarında başka isimler de öne çıkıyor. Bunlar arasında, kulübün gelecekte savunma hattını takviye edebilecek birkaç yeteneği takip etmesi kapsamında Stuttgart oyuncusu Finn Jeltsch ve Leipzig savunmacısı Lukeba Castello yer alıyor.

Olası herhangi bir transfer, Flick'in projesine ve Barcelona'nın mali gücüne uygunluğuna bağlı kalmaya devam ediyor. Zira transferin maliyeti ile aralarında Alejandro Baldé'nin de bulunduğu bir oyuncunun ayrılığı yoluyla mali kaynak sağlama ihtiyacı, kulübün kış transfer dönemindeki tutumunu belirlemede belirleyici iki unsur olabilir.

Flick'in bu tutumu, savunmayı güçlendirmenin kış transfer döneminin yaklaşmasıyla güçlü bir seçenek haline gelmesinin ardından, geçtiğimiz yaz mevcut kadroyu korumayı ve hücum hattını takviye etmeye odaklanmayı tercih ettiği yaklaşımından bir değişimi yansıtıyor.