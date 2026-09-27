Barcelona çifte hamle planlıyor: Ocak ayında iki sürpriz

Barcelona'nın kadrosunu güçlendirme hamleleri hız kesmiyor. Kulüp, sözleşmesi sona eren oyuncuların oluşturduğu piyasadan yararlanarak bek mevkisinde yeni seçenekleri incelemeye başladı. Hansi Flick ve sportif yönetim, bu mevkideki rekabetin kalitesini büyük transfer maliyetlerine katlanmadan artırmak istiyor.

Barcelona şu anda her iki kanatta da çeşitli seçeneklere sahip. Sağ tarafta Eric Garcia, Jules Koundé ve Joao Cancelo bulunurken, sol tarafta Alejandro Balde ve Xavi Espart yer alıyor. Ancak Flick ve kulüp yönetimi, özellikle tüm oyuncuların düzenli olarak forma giymesini garanti etmenin zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte değişiklikler yapma ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Sol bek mevkisi, Balde'nin sezon başında bazı zorluklar yaşamasının ardından özel bir ilgi konusu olmaya devam ediyor. Barcelona yaz döneminde bu mevkiye takviye aramış ve adı Atletico Madrid'e transfer olan Alejandro Grimaldo ile Juventuslu İtalyan Andrea Cambiaso gibi oyuncularla anılmıştı. Ancak Cambiaso ile anlaşmanın maliyeti bu transferi daha karmaşık hâle getirmişti.

Bu bağlamda öne çıkan isim, Leipzig'in kaptanı ve Alman milli sol beki David Raum. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Raum, özellikle Flick'in Almanya'daki görev döneminden bu yana oyuncuyu iyi tanıması nedeniyle Barcelona'nın takip etmeye değer bulduğu isimlerden biri.

Uluslararası tecrübeye ve istikrarlı bir performansa sahip olan Raum, sol tarafta güçlü bir rekabet sağlamak için olası bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu sırada Leipzig ise oyuncuyu elde tutmaya ve sözleşmesini yenilemek için görüşmeleri açmaya çalışıyor.

Barcelona ayrıca Crystal Palace ve eski İngiltere milli takımı beki Tyrick Mitchell'in durumunu da takip ediyor. Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte serbest transfer piyasasına girmeye yönelen Mitchell, Katalan kulübünün önündeki seçeneklerden biri hâline geliyor.

Barcelona yönetiminin hemen harekete geçmesi beklenmiyor. Ancak kulüp, özellikle sözleşmesi sona eren oyuncuların ocak ayında başka kulüplerle müzakere edip ön anlaşma imzalayabilecek olması nedeniyle, önümüzdeki transfer dönemi için bu isimleri inceliyor.

Aynı zamanda Barcelona, ocak ayında yeni kararlar almadan önce kadrosundaki tablonun, özellikle de kanatlardaki durumun netleşmesini bekliyor. Bazı mevkilerdeki oyuncu fazlalığı, kulübü bazı oyuncuları için gelen tekliflere kulak vermeye itebilir.

Barcelona yaz döneminde Koundé veya Balde ile ilgili teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu göstermişti. Ancak oyuncular takımda kalmakta ve mevkileri için mücadele etmekte ısrarcı oldu. Bu durum, kış transfer dönemindeki hamleleri büyük ölçüde forma giyme sayısına, sakatlıklara ve Flick'in sezonun ilk yarısındaki ihtiyaçlarına bağlı hâle getiriyor.