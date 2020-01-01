Barcelona cephesinden Ernesto Valverde açıklaması!
Barcelona Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Guillermo Amor, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid karşısında alınan 3-2'lik yenilgi sonrasında Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin durumuyla ilgili konuştu.
Katalan devi, Suudi Arabistan'da oynanan maçın son bölümlerine 2-1 önde girse de üst üste gelen gollere engel olamayarak sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılarak turnuvadan elenmiş ve son beş resmi maçta alınan bir galibiyet, Valverde'nin takımdaki geleceğini bir kez daha tartışmaya açmıştı.
Karşılaşmanın ardından Movistar+'a konuşan Guillermo Amor yenilgiden ötürü üzgün olduklarını belirtirken, "Yolumuza devam edeceğiz, önümüzde oynayacağımız birçok maç var ve hepsi de çok önemli." dedi.
Amor, Valverde'nin görevine son verilip verilmeyeceği yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Öyle bir şey gündemimizde yok. Valverde görevinin başında."
Barcelona, 19 Ocak tarihinde ligde Granada'yı konuk edecek.