Barcelona cephesinden Ernesto Valverde açıklaması!

Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e boyun eğen Barcelona'da Ernesto Valverde'nin geleceği hakkındaki soru işaretleri de artmaya başladı...

Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Guillermo Amor, İspanya Süper Kupa yarı finalinde karşısında alınan 3-2'lik yenilgi sonrasında Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin durumuyla ilgili konuştu.

Katalan devi, 'da oynanan maçın son bölümlerine 2-1 önde girse de üst üste gelen gollere engel olamayarak sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılarak turnuvadan elenmiş ve son beş resmi maçta alınan bir galibiyet, Valverde'nin takımdaki geleceğini bir kez daha tartışmaya açmıştı.

Karşılaşmanın ardından Movistar+'a konuşan Guillermo Amor yenilgiden ötürü üzgün olduklarını belirtirken, "Yolumuza devam edeceğiz, önümüzde oynayacağımız birçok maç var ve hepsi de çok önemli." dedi.

Haberin devamı aşağıda

Amor, Valverde'nin görevine son verilip verilmeyeceği yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Öyle bir şey gündemimizde yok. Valverde görevinin başında."

Barcelona, 19 Ocak tarihinde ligde Granada'yı konuk edecek.