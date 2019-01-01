Barcelona, Cedric Bakambu'yu gündemine aldı

Gol yollarında alternatif bir transfer yapmayı düşünen Barcelona, Bursaspor'un eski golcüsü Cedric Bakambu'yu gündemine aldı.

Kadro derinliğinin oluşması için Luis Suarez'e alternatif bir golcü transferi planlayan Barcelona, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, bir süredir yeni golcü için çalışmalarına devam eden Katalan devi, bir dönem Bursaspor'da forma giyen ve kariyerini Çin ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Cedric Bakambu'yla ilgileniyor.

Barcelona, hızı ve fiziksel yapısı nedeniyle Bakambu hamlesine sıcak bakarken oyuncunun bir dönem Villarreal'de forma giymesi ve La Liga deneyiminin olması da transferin önünü açıyor.

Munir El Haddadi'nin Sevilla'ya gönderilmesinden sonra Suarez dışında santrforu kalmayan Barcelona, Brighton'da top koşturan ve daha önce La Liga deneyimi de olan Rumen golcü Florin Andone'yle ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

27 yaşındaki Bakambu, 2014-15 sezonunu Bursaspor'da geçirirken yeşil-beyazlı ekipte çıktığı 38 resmi maçta 20 gol atıp 4 asist yaptı. Performansıyla dikkat çeken Bakambu, 1.8 milyon euro'ya geldiği Bursaspor'dan 7.5 milyon euro'luk bedelle ayrılarak Villarreal'in yolunu tuttu. Villarreal'de iki buçuk sezon geçiren Demokratik Kongolu futbolcu, 2018'in Ocak ayında 40 milyon euro'luk bedelle Çin'e gitti.