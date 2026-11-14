Barcelona, simgeleşmiş stadının dönüşümünü sürdürmek için 300 milyon avroluk büyük bir finansman sağladı. Katalan kulübü, Camp Nou’nun yenilenmesinin tamamlanmasını güvence altına almak ve stadın Avrupa’nın en büyüğü olmasını sağlamak için yeni bir tahvil ihracını tamamladı.

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Büyük finansal kaynak sağlandı

Barcelona, başarıyla sonuçlandırdığı 300 milyon avroluk büyük tahvil ihracıyla iddialı stadyum projesine finansman sağladı. Bu son finansal hamle, devam eden Camp Nou yenilemesinin tamamlanmasında kullanılmak üzere özel olarak planlandı.

İşlem, duyurulmadan önce Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'ndan (CNMV) resmî onay aldı. Bu kritik düzenleyici onay, Barcelona'nın altyapı planlarını gecikmeden ilerletmesine olanak tanıyor.

Stratejik küresel finans ortaklığı

Barcelona, bu büyük finansman girişimini gerçekleştirmek ve gerekli kaynağı sağlamak için sektörün önde gelen kuruluşlarıyla iş birliği yaptı. Goldman Sachs, karmaşık işlemin tek plasman aracısı olarak görev aldı.

Bu stratejik hamle, stadyumun baştan sona yenilenmesini tamamlamak için gereken yatırımın boyutunu ortaya koyuyor. Sağlanan 300 milyon avro, Camp Nou'nun tamamen modern bir stadyuma dönüştürülmesi çalışmalarının kesintisiz sürmesini sağlayacak.

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Avrupa'nın en büyük stadyumu inşa ediliyor

Camp Nou projesi, daha geniş kapsamlı Espai Barca projesinin merkezinde yer almayı sürdürüyor. Kulüp, bu finansmanın çevredeki altyapıya ilişkin nihai hedeflerini hayata geçirmek için gerekli olduğunu açıkça belirtti.

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Kapsamlı yenileme tamamen bittiğinde Camp Nou, resmen Avrupa'nın en yüksek seyirci kapasitesine sahip futbol stadyumu olacak. Bu rekor kapasite, kulübün uzun vadeli işletme stratejisinin önemli bir parçası.

Premium ağırlama alanlarına odaklanılıyor

Sağlanan yeni kaynak, proje geliştiricilerinin stadyumun iç mekânlarında sunulacak imkânları tamamlamasına olanak tanıyacak. Yenilenen Camp Nou'da çok sayıda premium alan ve ağırlama alanı bulunması, projenin başlıca odak noktalarından biri olacak.

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Bu üst düzey düzenlemelerin, stadyuma gelen taraftarların maç günü deneyimini tamamen modernleştirmesi bekleniyor. Başarıyla tamamlanan 300 milyon avroluk tahvil ihracının ardından kulübün önceliği, bu kritik aşamaları bitirmek.