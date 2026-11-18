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Serie A'nın genç oyuncularından biri daha ligimizden ayrılabilir. Söz konusu isim, Barcelona'nın radarına giren Cagliari'nin genç savunmacısı Juan Rodriguez.

Haberi Katalan gazetesi Sport duyurdu. Rodriguez'in ülkesi Uruguay'da da iddialar hızla yayıldı ve güçlendi; 2005 doğumlu oyuncunun geleceğinin La Liga'da olabileceği güçlü biçimde konuşuluyor.

Kısacası İspanya'dakiler emin: Barcelona aylardır Rodriguez'i izliyor. Eski Penarol oyuncusu olan ve Diego Forlan'ın davetinin ardından kısa süre önce millî takımda ilk maçına çıkan savunmacı, Pisacane'nin ilk 11'inde giderek daha fazla yer buldu. Cagliari'nin rotasyonuna sessiz sedasız girdikten kısa süre sonra vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu oldu. Geçen sezon da Serie A'ya hazır olduğunu gösterdi; Milan'ı Avrupa Ligi'ne mahkûm eden golü atmak gibi önemli anlar yaşadı. Gelişimini bu sezonun ilk aylarında da sürdürdü.

21 yaşındaki Rodriguez, Cagliari formasıyla Serie A'da şimdiden 25 maça çıktı. Cagliari, oyuncunun 5 milyon doların biraz altında bir bedelle gerçekleşen transferinde yer alan performans maddesindeki bazı bonusların koşulları sağlandığı için Uruguay kulübüne 500 bin euro daha ödemek zorunda kaldı. Penarol ayrıca oyuncunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini alma hakkını saklı tuttu.

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Uruguay'da da ilgi odağı hâline gelen Rodriguez, ESPN'e kendisine kimin yol gösterdiğini anlattı: "Geldiğimde Yerry Mina uyum sağlamama yardımcı oldu. Sanki beni biraz kanatlarının altına aldı." Ardından El Espectador Deportes'e şunları söyledi: "Cagliari'ye ve Uruguay'a odaklanmış durumdayım. Barcelona'nın ilgilendiğine dair söylentiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum."

Bu konu yeniden gündeme gelecek. Ancak Barcelona'nın ilgisi şimdilik resmî bir transfer görüşmesine ya da teklife dönüşmedi. Yine de Barcelona'nın bazı temsilcileri, geçen cuma Uruguay'ın Arjantin'i 2-1 yendiği maçta savunmacıyı yakından izlemek üzere Bombonera'daydı. Rodriguez ise o maçta sahaya çıkmadı.

İtalya'da da oyuncuyu takip eden birçok kulüp var. Juventus ve Inter bunların arasında; Inter, gelişimini izlemek için bazı gözlemcilerini göndermişti. Ancak İtalya'nın büyük kulüpleri, Barcelona'dan önce davranmak için hemen harekete geçmek zorunda.