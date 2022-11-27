Barcelona, Brezilyalı wonderkid Endrick'i transfer etmek istediklerini doğruladı

Barcelona teknik direktörü Xavi, Endrick'in menajerleriyle transfer görüşmesi yaptıklarını açıkladı.

Xavi görüşmeleri doğruladı

Barcelona, Endrick'in ihtiyaç duydukları oyuncu tipi olduğuna inanıyor

Endrick, idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu söylemişti

NE OLDU? Barcelona teknik direktörü Xavi, Palmeiras'ın harika çocuğunu transfer etmek için menajerlerle görüşme yaptıklarını söyledi. 16 yaşındaki oyuncu, Real Madrid de dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında. Palmeiras sportif direktörü Joao Paulo Sampaio, Endrick'i Cristiano Ronaldo'ya benzeterek genç oyuncunun potansiyelinin çok yüksek olduğunu söylemişti.

NE SÖYLENDİ? ESPN'e konuşan Xavi, şunları söyledi: "Endrick'in babasıyla ve ayrıca doğrudan kendisiyle konuştuk. Barcelona'daki projelerimizi anlattım." "Yetenekli oyuncular istiyoruz ve o, fark yaratma becerisine sahip bir oyuncu. Harika bitiriciliğe ve top sürme yeteneğine sahip. Bizim ihtiyaç duyduğumuz türden bir oyuncu. Barcelona'daki projeleri biliyor. Onunla konuştuk ve umarım bize katılır. Bu tür şeyler her zaman oyuncuya bağlıdır."

ENDRICK NE SÖYLEMİŞTİ? Cristiano Ronaldo'yu idolü olarak belirleyen Endrick, geçtiğimiz yıl Marca'ya şunları söylemişti: "Cristiano Ronaldo, muhteşem biri ve ben de onun ayak izlerini takip etmeliyim."

BÜYÜK RESİM: Palmeiras sportif direktörü Joao Paulo Sampaio, Endrick'i Cristiano Ronaldo'ya benzetti ve geçtiğimiz günlerde AS'a şunları söyledi: "Kaliteli, güçlü bir kişiliğe sahip ve hep kazanmak istiyor. Bu yönüyle Cristiano Ronaldo'ya benziyor. Çok çalışıyor, kibar ve alçakgönüllü." Barcelona'da devam eden mali kriz, Endrick transferini zora sokabilir ancak kulübün başardıkları genç oyuncular için hep dikkat çekici olacaktır. Ayrıca Endrick, 2024'e kadar herhangi bir Avrupa kulübüne imza atamaz. Bu süre zarfında Barcelona elini güçlendirebilir.

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ENDRICK İÇİN SIRADA NE VAR? 16 yaşındaki oyuncu, Palmeiras ile ilk profesyonel sezonunda herkesi etkilemeye devam ediyor. Onunla ilgilenen birçok kulüp varken geleceği Avrupa'da gibi görünüyor.