Hakem kararlarını analiz etmekte uzmanlaşan "Archivo VAR" sitesi, İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanan Barcelona-Real Betis maçındaki elle oynama pozisyonuna ilişkin tartışmayı noktaladı ve oyuncunun kolunun doğal olmayan konumu nedeniyle ihlalin doğru şekilde verildiğini doğruladı.

Site, topun oyuncunun koluna elle oynama kurallarına aykırı bir konumda çarptığını, bunun da pozisyonun ihlal olarak değerlendirilmesini gerektirdiğini açıkladı. Sitenin aktardığına göre bu pozisyondaki değerlendirme ölçütü topun yön değiştirmesi ya da temasın topa hâkim olma üzerindeki etkisiyle ilgili değil, topun çarptığı andaki kolun konumuyla ilgilidir.

"Cadena SER" radyosunda hakem kararlarını analiz eden eski hakem Iturralde González de golün iptal edilmesi kararının doğru olduğunu teyit etti ve elle oynamanın aynı atak içinde gerçekleştiğini, dolayısıyla yürürlükteki hakem talimatları uyarınca golün iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Benzer şekilde, maçta Real Betis'in 27. dakikada kaydettiği eşitlik golüyle ilgili bir başka hakem tartışması da yaşandı. Barcelona savunmasının gereken şekilde uzaklaştırmayı başaramadığı bir köşe vuruşunun ardından Valentín Gómez, altı pas içinde gelen ortaya yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Görüntüler, topa yükselme anında Betis savunmacısının koluyla Xavi Espart'ın sırtı arasında bir temas olduğunu gösterdi; bu da bir dizi Barcelona taraftarının golün sahibine karşı faul verilmesini istemesine yol açtı.

Ancak hakem De Burgos Bengoetxea ihlal vermedi ve pozisyonu incelemek için müdahalede bulunmadı. "El Chiringuito" programının yorumcusu Jota Jordi ise açık bir itme bulunduğu için golün iptal edilmesi gerektiği görüşünü savundu.