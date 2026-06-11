Barcelona, Bernardo Silva'ya Real Madrid'in teklifini kabul etmeden önce ne söyledi?

Katalan basını, bugün Perşembe günü, Portekizli yıldız Bernardo Silva'nın yaklaşan yaz transfer dönemi kapsamında Real Madrid'e katılmaya çok yakın olduğunu vurguladı.

"Sport" gazetesine göre, Real Madrid'in devreye girmesi, eski Manchester City yıldızının durumunu büyük ölçüde değiştirdi. Atletico Madrid, Silva'yı (31) geçen sezonun sonunda Rojiblancos'tan ayrılan Antoine Griezmann'ın ideal alternatifi olarak görerek, aylardır onu ikna etmek için ciddi çaba sarf ediyordu.

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Gazete, "Barcelona da Bernardo Silva ile sözleşme yapma fikrini ciddiye aldı" diye ekledi.

"Sport" şöyle devam etti: "Aslında Bernardo'nun adı, Barça'nın sportif direktörü Deco'nun önümüzdeki sezon planlarında yer alıyordu, çünkü Portekizli oyuncu kalitesi, tecrübesi ve La Liga'ya olan aşinalığı sayesinde cazip bir transfer fırsatı sunuyordu. Ancak haftalar geçtikçe transferin ivmesi azalmaya başladı."

"Oyuncunun yüksek mali talepleri, geleceği hakkındaki belirsiz açıklamaları ve Katalan kulübünün mali marj yaratma ihtiyacı, son günlerde Barcelona'nın müzakereleri soğutmasına neden oldu. Spor yönetimi kapıyı tamamen kapatmadı, ancak oyuncuya mali bir yarışa girmeyeceklerini ve transferi tamamlamak için mali planlarını değiştirmeyeceklerini açıkça belirtti."

Gazete, "Belirleyici faktörün muhtemelen José Mourinho'nun Real Madrid'in başına resmen gelmesi olacağı... Portekizli teknik direktör, Bernardo Silva'yı orta sahayı güçlendirmek için ideal bir parça olarak görüyor ve ona liderlik, rekabetçi deneyim ve taktiksel esneklik kazandıracağını düşünüyor" dedi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Bernardo son günlerde Atlético Madrid ve Barcelona ile görüşmeleri askıya aldı ve Real Madrid'in teklifini değerlendiriyordu. Taraflar, bir sezon daha uzatma opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.