Barcelona, Bernardo Silva konusunda sert bir tavır sergiliyor... Anlaşma suya mı düştü?

Bir basın raporuna göre, Barcelona, bu yaz kadrosuna katmak üzere eski Manchester City oyuncusu Bernardo Silva ile yürüttüğü görüşmelerde kararlı bir tutum sergiledi.

"Marca" gazetesi, Barcelona'nın gelecek sezon için orta sahayı güçlendirmeyi planlamadığını, özellikle Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından tek bir net hedefinin açık bir forvetle anlaşmak olduğunu açıkladı.

Ayrıca takımın sol kanadı güçlendirmesi gerekiyordu; ya Rashford'un satın alma opsiyonunu kullanarak ya da başka bir oyuncu ile sözleşme imzalayarak. Sonunda Anthony Gordon'un transferi ile bu hedef gerçekleştirildi.

Savunmada ise hedef, Cancelo transferini tamamlamaktı ve herhangi bir oyuncunun ayrılması durumunda, onun yerine başka bir oyuncu alınacaktı, tercihen bir stoper.

Bununla birlikte, orta saha için herhangi bir plan yoktu, aksine, bu pozisyonda şu anda yedi oyuncuya sahip olan Flick'in bir orta saha oyuncusunu takımdan göndermesi bekleniyordu.

Başlangıçta, geçen sezon maçlarda az süre alması nedeniyle Mark Casado ayrılma ihtimali en yüksek adaydı.

Menajer Jorge Mendes, Barcelona'ya Manchester City'den Bernardo Silva'yı transfer etmeyi teklif etti.

Bu teklif uzun zaman önceydi ve Katalan kulübü önceki sezonlarda da Portekizli oyuncuya ilgi göstermişti, bu nedenle teklif memnuniyetle karşılandı.

Silva, orta saha ve forvet olmak üzere birçok pozisyonda oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Üstelik Manchester City ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya bedelsiz transfer olacak.

Barcelona transferi değerlendirdi ve Mendes'e bunun olası bir ihtimal olduğunu bildirdi. O sırada, oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler de devreye girdi. Atlético Madrid ve Real Madrid büyük ilgi gösterdi ve bu durum oyuncunun mali taleplerini artırdı, çünkü ilgilenen kulüpler ona cazip bir maaş teklif etmeye hazırdı.

Bu durum karşısında Barcelona kararlı bir tutum sergiledi... Bernardo Silva, Blaugrana'ya katılabilir, ancak belirli şartlar altında.

Kulüp, oyuncuya birinci takımın yıldızıymış gibi yüksek bir maaş ödemeyecek. Spor direktörü Deco, sınırları konusunda oldukça net.

Barcelona, büyük meblağlar harcamaya veya ona mevcut kadrodaki birçok oyuncudan daha yüksek bir maaş sunmaya hazır değildi ve anlaşma bu noktada çöktü.

Ardından Portekizli oyuncu, diğer seçenekleri de değerlendirmesine rağmen Barcelona'nın olası hedeflerinden biri olduğunu kabul eden açıklamalarda bulundu.

Önceliğinin gerçekten inandığı bir kulübe katılmak olduğunu vurgulayan oyuncu, "Sonunda, beni kabul eden, kendimi gerçekten takdir edildiğimi hissedeceğim bir takım bulmak için elimden geleni yapacağım. Bu çok önemli ve kararımı verdiğim gün bunu öğreneceksiniz" dedi.

Yani durum hala aynı. Bir yandan Barcelona mali teklifini iyileştirmeyecek, diğer yandan da transferin tamamlanması için orta saha oyuncularından birinin ayrılmasını bekliyor.

Bu bağlamda, Marc Casado ve Bernardo Silva'nın aynı menajer olan Jorge Mendes'e sahip olması, işleri kolaylaştırabilir.