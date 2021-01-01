Barcelona başkanlık seçimleri ne zaman? (2020-2021)

24 Ocak'ta yapılması planlanan Barcelona başkanlık seçimleri 7 Mart'a ertelendi.

'da 24 Ocak Pazar günü yapılması planlanan kulüp başkanlık seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarındaki artışlar ve uygulanan serbest dolaşım kısıtlamalarından dolayı ertelenmişti.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Barcelona, başkanlık seçimlerinin 7 Mart'ta yapılacağını doğruladı.

Barcelona başkan adayları kim?

Başkan Josep Maria Bartomeu'nun koltuğu için Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa adaylar arasında.

Barcelona'da geçici kulüp bakanlığı görevini yürüten Carles Tusquets, Katalonya özerk hükümetinden yürürlükteki spor kanununda değişiklik yapılarak, başkanlık seçiminde mektupla oy kullanımına izin verilen bir maddenin ilave edilmesini istedi.