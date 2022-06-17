Barcelona Başkanı Laporta itiraf etti: "Pique acı çekiyor"

35 yaşındaki oyuncu son dönemde hem Shakira hem de kulübü ile ayrılık haberleriyle gündemde.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Gerard Pique'yi savunmak için mikrofonun başına geçerken deneyimli savunmacının "acı çektiğini" söylüyor.

Gerard Pique, 2010 Dünya Kupası sırasında tanıştığı sevgilisi Shakira ile zor dönemlerden geçiyor ve oyuncunun ünlü şarkıcıyı aldattığı iddia ediliyor.

35 yaşındaki oyuncunun adı ihanet dedikodularının yanı sıra Barcelona'dan ayrılacağı haberleriyle de gündeme geldi.

Joan Laporta ne söyledi?

Sport'a konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta oyuncusunu savunurken Pique'nin "acı çektiğini" itiraf etti:

"Pique acı çekiyor. Sahip olabilecekleri tüm para ve şöhrete rağmen futbolcular da insan. O bir kaptan ve bize daha verecek çok şeyi var. Gerard bu konuda kararlı."

"Çıkan haberlere aldırmayın, o iyi bir insan. Bir iş insanı olmaktansa hayatına futbolcu olarak devam etmeyi seçti."

Gerard Pique hakkınde ne söyleniyor?

Gerard Pique, Shakira ile özel hayatından zor dönemlerden geçiyor ve oyuncunun ünlü şarkıcıyla yaşadıkları evden ayrılarak eski dairesine taşındığı iddia ediliyor.

Ayrıca Barcelona ile de sorunları olduğu iddia edilen Pique'yi Xavi'nin önümüzdeki sezon Barça kadrosunda düşünmediği öne sürüldü.

Ancak Joan Laporta bu iddiaları kabul etmiyor ve takım kaptanının arkasında durarak onunla yola devam edeceklerini söylüyor.

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