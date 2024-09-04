Barcelona Başkanı Laporta, İlkay Gündoğan'ın ayrılığını yorumladı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılışının ekonomik bir karar olmadığını söyledi.

İlkay Gündoğan, Manchester City'ye geri döndü

Laporta ayrılığı yorumladı

İlkay Gündoğan'ı övdü

NE OLDU? 2023 yazında Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Barcelona'ya imza atan İlkay Gündoğan bir sezon sonra Guardiola'nın kadrosuna geri döndü. Kulübün mali durumu ve yaz transfer dönemindeki çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenleyen Barcelona Başkanı Joan Laporta, İlkay Gündoğan'ın ayrılığını yorumladı.

NE SÖYLENDİ? Joan Laporta şunları söyledi: "O harika bir oyuncu ve mükemmel bir insan. Birlikte çalıştığımız bir yıl bize onun nasıl biri olduğunu gösterdi. Ancak Hansi Flick ile görüştükten ve takımın durumunu değerlendirdikten sonra ayrılmak istedi. İlkay'ın ayrılığı ekonomik değil sportif bir karardı. Elbette bunun ekonomik olarak olumlu yansımaları da oldu."

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? İlkay Gündoğan, Manchester City'nin olduğu gibi Galatasaray'ın da gündemindeydi. Emekli olmadan önce sarı-kırmızılı ekibe imza atacağına söz veren deneyimli oyuncu, "2027'ye kadar beni bekleyin. Futbolu Galatasaray'da bırakacağım. Gerekirse boş kağıda imza atarım." diyerek Manchester City'ye imza attı.

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İlkay Gündoğan, Manchester City'deki günlerinin ardından Galatasaray'a imza atabilir.