Barcelona Başkanı Joan Laporta: Münih'te bir mucize yaşanacak

Xavi'nin teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından oynadığı iki maçta üstündeki ölü toprağını atmış gibi görünen Barcelona, gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Bayern Münih maçına çevirdi.

E Grubu'nda 15 puanla ilk sırada yer alan Bayern'i, 7 puanlı Barcelona ve 5 puanlı Benfica takip ediyor. İkili averajda Benfica'nın gerisinde olan Barcelona, Portekiz ekibinin Dinamo Kiev'i yenmesi halinde, üst tura çıkabilmek için Bayern'i mağlup etmek zorunda.

Ne söyledi?

Kendilerini parlak bir geleceğin beklediğini söyleyen kulüp başkanı Joan Laporta, Münih deplasmanında iyi bir sonuç alacaklarına inanıyor.

Borras Tiyatrosu'ndaki bir galaya katılan Laporta, basın mensuplarına demeç verdi.

"Bayern'i yenmek ulaşabileceğimiz bir hedef. Münih'te bir mucize olacak, kazanacağımıza eminim."

Davetliler arasında yer alan teknik direktör Xavi mikrofonlara konuşmayı tercih etmezken, Laporta, Xavi dönemiyle ilgili şunları söyledi:

"Önümüzde uzun bir yol var. Xavi son derece motive durumda. Umarım her şey yolunda gider. Xavi'nin varlığı rakiplerin bize duyduğu saygıyı arttırdı. Eski günlere dönebileceğimizi biliyorlar."

Laporta, sakatlığı bulunan Ansu Fati'nin Münih deplasmanına yetişip yetişmeyeceği sorusuna ise; "Ansu kadroda olabilir, doktorlarımız bunun için çalışıyor" yanıtını verdi.