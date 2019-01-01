Barcelona Başkanı, Guardiola'ya kapılarını açık bıraktı

Josep Maria Bartomeu, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola için net konuştu.

Başkanı Josep Maria Bartomeu, eski teknik direktörleri Pep Guardiola'ya kapılarının açık olduğunu söyledi.

Daha önce Guardiola'nın babası, oğlunun Barça'ya geri dönebileceğinin sinyallerini vermişti. Bunun üzerine Barcelona Başkanı Bartomeu, La Repubblica'ya yaptığı açıklamada kapılarının İspanyol teknik direktöre her zaman açık olduğunu dile getirdi:

"Bu geri dönüş bana bağlı değil. Buradan ayrılmak Pep'in kararıydı ancak Barça'nın kapıları ona her zaman açık."

Bartomeu, ara transfer döneminde yapılacak transferler hakkında ise, "Çok fazla hareketlilik olmayacak. Dengeli bir ekibimiz var ve başka bir oyuncu ihtiyacımız yok. Ancak kimseyi de kaybetmeyi göze alamayız" ifadelerini kullandı.