Barcelona kulübü başkan yardımcısı Rafa Yuste, adaletin yerini bulmasını ve Lamine Yamal'a gelecek Ballon d'Or ödülünün verilmesini umduğunu dile getirdi ve genç oyuncuyu bu ödülü kazanmaya tamamen layık gördüğünü vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Rafa Yuste, iki takımın bugün pazar günü oynayacağı maçtan önce Levante ve Barcelona yönetimlerini bir araya getiren öğle yemeğine Başkan Joan Laporta ile birlikte katıldı ve burada gelecek Ballon d'Or ödülüne ilişkin dileğini açıkça dile getirdi.

Yuste şöyle konuştu: "Yamal'ı çok iyi bir durumda görüyorum ve onu Ballon d'Or'a tamamen layık görüyorum. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklara çok fazla umut ve mutluluk veren bir genç. Yaşına göre olağanüstü bir yeteneğe sahip ve bu inanılmaz bir şey. Uzun yıllardır onun gibi bir oyuncu görmemiştim."

Yuste sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden, adaletin yerini bulmasını ve ona hak ettiği Ballon d'Or'u vermelerini umuyorum. Sadece dünyanın dört bir yanındaki birçok kız ve erkek çocuğuna, ve futbolu seven bizlere çok mutluluk verdiği için."



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