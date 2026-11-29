Barcelona Atlètic'in forveti Hamza Abdelkarim, yaşadığı kas sorunu nedeniyle yine kadroda yer almadı. Teknik direktör Juliano Belletti de Terrassa karşısında 2-1 kazanılan değerli galibiyette genç oyuncudan yararlanamadı.

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İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre 18 yaşındaki Mısırlı forvet, Espanyol B ile oynanan derbide forma giymesine zaten engel olan ağrılardan kurtulamadı. Dünkü antrenmanda yeniden sakatlık yaşayan oyuncu, Terrassa maçının kadrosuna da giremedi. Bu durum onu önümüzdeki maçlarda da sahalardan uzak tutabilir.

Mısırlı forvetin yokluğu sorulan Belletti, Hamza Abdelkarim'in fiziksel durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Ancak ek ayrıntı vermeden kısa bir yanıtla yetindi.

Barcelona Atlètic teknik direktörü, "Biraz ağrısı ve kas yorgunluğu var. A takıma katılacak" dedi. Belletti, Hamza'nın yaşadığı kas sorununun niteliğini ise açıklamadı.

Barcelona kulübü de Mısırlı oyuncunun yokluğunun nedenleri ya da sağlık durumunun ayrıntıları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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Barcelona Atlètic teknik direktörünün içi rahatlatan sözlerine rağmen oyuncuya yakın kaynaklar, fiziksel durumu konusunda daha karamsar görünüyor ve birkaç hafta sahalardan uzak kalma ihtimalini göz ardı etmiyor.

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Mısırlı forvetin durumunun nasıl bir seyir izleyeceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Oyuncunun, yıl sonuna kadar kalan maçlarda takıma katkı vermek için Hansi Flick yönetimindeki A takımın antrenmanlarına katılıp katılamayacağı da o zaman belli olacak.

Hamza bu sezon resmi maçlarda toplam 131 dakika süre aldı. A takımda 12 dakika forma giyen genç oyuncu, B takımda 74 dakika oynadı ve sahaya çıktığı tek maçta bir gol attı. Buna ek olarak U19 takımında da 45 dakika süre buldu.

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1 Ocak 2008 doğumlu Hamza Abdelkarim, Al Ahly'nin altyapısında yetişti. Katar'da düzenlenen 2025 Dünya Kupası'nda Mısır U17 Milli Takımı formasıyla attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti.

Mısırlı forvet, 2026'nın başında Al Ahly'den kiralık olarak Barcelona'ya geldi. İspanyol kulübü haziranda satın alma opsiyonunu kullanarak transferi kalıcı hale getirdi.

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Hamza'nın Flick yönetimindeki A takıma yükselmesi uzun sürmedi. Böylece Barcelona forması giyen ilk Mısırlı oyuncu oldu.

Abdelkarim, Flick'in kadrosunda bulunmayan bir seçenek sunuyor: Güçlü fiziğe sahip bir santrfor olan genç oyuncu, sırtı kaleye dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili ve bitiricilik yeteneğine sahip.