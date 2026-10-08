Barcelona Kulübü, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile kendi sahasında oynayacağı bir sonraki maçın normal koşullarda gerçekleştirilememe tehlikesiyle karşı karşıya olabileceğini Avrupa Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sport gazetesi, Radio Catalunya'ya dayandırdığı haberinde, 11 Kasım'da yapılması planlanan genel grevin konut edinme kriziyle ilgili olduğunu belirtti. Maçın aynı gün saat 18.45'te Spotify Camp Nou'da oynanması planlanıyor.

Katalan kulübü, bu çapta bir maçın gerektirdikleri göz önünde bulundurulduğunda, karşılaşmanın genel grev gününe denk gelmesinin maçın oynanacağı koşulları etkileyebileceği görüşünde. Bu nedenle Barcelona, Barcelona-Arsenal maçının yeniden programlanması amacıyla UEFA ile şimdiden temasa geçti.

Barcelona'nın fikri, Avrupa maçını 10 Kasım Salı gününe taşımak yönünde.

Maçın tarihinin değiştirilebilmesi için İngiliz ekibinin de Premier Lig'deki maçının tarihini değiştirip cumartesi gününe alması gerekecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında oynanacak Barcelona-Arsenal maçı rövanş niteliği taşıyor.

2024-2025 sezonu finalinde Arsenal, Stina Blackstenius'un attığı golle Barcelona'yı 1-0 yenerek Katalan ekibinin üçlemeyi tamamlamasına engel olmuştu.

Barcelona'nın İngiliz ekibi karşısındaki son galibiyeti ise 2021 yılına, 4-0'lık ezici bir zafer kazandığı maça dayanıyor.



