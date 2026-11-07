Barcelona, Atletico Madrid maçı öncesi iki silahına kavuşuyor: Flick son kararı bekliyor

Barcelona, Atletico Madrid ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlarken, sakat oyunculardan bazılarının yeniden kadroya dönmesine ilişkin olumlu işaretler de ortaya çıktı. Hansi Flick ise Metropolitano Stadı'nda oynanacak büyük mücadelede yer alıp almayacakları netleşmeden önce savunma oyuncuları Eric Garcia ve Andreas Christensen'in son testini bekliyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın bugün cumartesi günü Atletico Madrid maçı hazırlıkları kapsamında son antrenman seansını gerçekleştirdiğini, antrenmana Eric Garcia ve Andreas Christensen'in de katıldığını belirtti. İki oyuncu, kendilerini takımdan uzak bırakan sakatlıklardan iyi bir toparlanma gösterdi.

İki savunma oyuncusunun, fiziksel hazırlık düzeylerinin belirlenmesi için son teste tabi tutulması bekleniyor. Ardından Flick, maçın önemi ve takımın savunma hattında ek seçeneklere ihtiyaç duyması göz önünde bulundurularak onları maç kadrosuna katıp katmayacağına karar verecek.

Buna karşılık Barcelona, kolektif antrenmanlardan uzak bir şekilde rehabilitasyon programlarını sürdüren Rodri, Jules Koundé, Dani Olmo, Xavi Espart ve Roony Bardghji olmak üzere beş oyuncusundan yoksun olacak.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Tahminler, Rodri, Koundé ve Olmo üçlüsünün milli ara sona erdikten sonra dönebileceğine işaret ediyor. Kulüp akademisi mezunu Xavi Espart'ın ise gelecek yılın başında dönmesi bekleniyor. İsveçli oyuncu Roony Bardghji'nin ise iyileşmesi ve hazır hale gelmesi için daha uzun bir süreye ihtiyacı olacak.

Antrenman seansında ayrıca bazı genç yeteneklerden de yararlanıldı; Flick, Hamza Abdelkarim'in yanı sıra Alex Campos, Ibrima Tunkara ve Max Bonfill'i A takım antrenmanlarına kattı.

Buna karşılık Guillem Victor ve Oriol Guerin, Manresa karşılaşmasına hazırlık amacıyla Barcelona'nın yedek takımına katılmalarına karar verilmesinin ardından antrenmanlara katılmadı.

Karşılaşma, geçen sezon İspanya Kral Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında yaşadığı acı elemenin ardından rakibine karşı rövanşını almaya çalışan Barcelona için olağanüstü bir öneme sahip.

Katalan ekibinin hedefleri, Madridli rakibinden rövanş almakla sınırlı değil; takım ayrıca milli araya girmeden önce üç puanı toplamayı ve İspanya Ligi'nin zirvesindeki yerini korumayı da amaçlıyor.

Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, maç için nihai kadrosunu yarın açıklayacak ve takım, kulüp başkanı Joan Laporta liderliğinde İspanya'nın başkentine gidecek.

İspanya Milli Takımı'nın oyuncuları Joan Garcia, Pau Cubarsi, Pedri, Fermin Lopez ve Lamine Yamal'ın ise önümüzdeki pazartesi günü İspanya Milli Takımı kampına katılmak üzere başkentte kalmaları bekleniyor.