Barcelona, Arda Güler'in alternatifini tam 45 milyon Euro'ya buldu!

Transfer çalışmalarına devam eden Barcelona, Arda Güler transferinin yanı sıra genç oyuncu hamlelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızını transfer etmek isteyen Barcelona, Brezilyalı genç yıldızı kadrosuna katıyor. İspanyol devi, genç ve gelecek vadeden oyuncuları transfer ederek ekonomik sıkıntılarını geride bırakmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Barcelona. çok önemli bir transfere imza attı.

Arda'ya yakın takip

Deco İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz.

Görüşmeler devam ediyor

Barcelona merkezli bir gazete ise Deco'nun Arda Güler için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi duyurdu. Habere göre; Barcelona, Arda'nın bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan büyük kısmını ise gelecek yıl ödeyecek. Bu formülle birlikte Arda Güler, 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek. Tarafların kısa süre içerisinde tekrar görüşmesi bekleniyor.

Arda'nın alternatifini buldu

Transferde, geleceğe yönelik hamleler yapmaya hazırlanan Barcelona; Mundo Deportivo'nun haberine göre, 18 yaşındaki santrfor Vitor Roque'nin transferi için Athletico Paranaense ile 35+10 milyon euro karşılığında anlaştı.

Geri sayım sürüyor

Katalan devi, bu transferle genç oyunculara yatırım yapmaya devam edeceğinin izlenimini verirken gözler, Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızı Arda Güler'e çevrildi. Önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştırmak isteyen Barça, Arda'nın transferini de en kısa sürede noktalamak istiyor.