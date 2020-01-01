Barcelona antrenmanlara başladı

İspanya'da henüz futbolun devamına ilişkin somut bir karar alınmamasına karşın Barcelona antrenmanlara başladı.

kulübü, yapılan tüm koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu. İspanyol devi, futbolcularını ayırarak tesislerindeki üç ayrı sahada antrenmanlarını yapacak.

'nın açıkladığı Kovid-19 protokolü gereği kulüpler sahada en fazla 6, tesislerde ise 12 futbolcu bulundururken, antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilecek. Futbolcular antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş alacak.

Kovid-19 testleri 15 gün içinde üç kez tekrarlanarak, sonrasında toplu antrenmanlara geçilecek.

Daha fazla takım

La Liga'da 3 vaka var

Öte yandan Katalonya radyosu RAC1, La Liga kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, 1. ligde (La Liga) 3 takımda, 2. ligde de 2 takımda 1'er futbolcuda Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Kovid-19 tanı testleri pozitif çıkan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi.

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La Liga yetkilileri, salgınla ilgili ülkedeki mevcut durumu göz önünde tutarak, Kovid-19 testlerinde 25-30 futbolcuda pozitif sonuç çıkma riski bulunduğunu önceden açıklamıştı.

Testleri pozitif çıkan futbolcuların 14 gün karantinada tutulmaları gerekiyor.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ertelenen 1.ve 2 liglerdeki kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.