Barcelona, Ansu Fati'yi Türkiye'ye gönderecek

Allan Saint-Maximin'i göndermek isteyen Fenerbahçe, Ansu Fati'yi Barcelona'dan Türkiye'ye getirmek için formülü hazırladı.

Fenerbahçe, Ansu Fati'den vazgeçmedi

Önce Saint-Maximin'i gönderecekler

Ansu Fati için ilk etapta kiralama formülü düşünüyorlar

NE OLDU? Fenerbahçe, 8 milyon euro'luk maaşıyla takımın en fazla kazanan oyuncularından olan Allan Saint-Maximin'in performansından memnun değil. Sarı-lacivertliler bu nedenle oyuncuyla yollarını ayırıp kanada bir hamle yapmayı planlıyor.

NE SÖYLENDİ? Jose Mourinho, Lyon maçının ardından Allan Saint-Maximin'in geleceğiyle ilgili "Geleceğinin ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullaranarak oyuncunun ayrılığına açık kapı bırakmıştı. Fenerbahçe, Al Ahli'yi fesih konusunda ikna edebilirse Allan Saint-Maximin'i gönderip yerine bir kanat oyuncusu almak istiyor.

BÜYÜK RESİM: Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'de bu hedefle ilk adaylardan biri Barcelona'nın gözden çıkardığı Ansu Fati. Jose Mourinho'nun sezon başında da istediği oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, Saint-Maximin ile yolların ayrılması halinde harekete geçecek.

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Fenerbahçe, Ansu Fati'yi ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ansu Fati geçen sezon Brighton'a kiralanmıştı.

22 yaşındaki oyuncu bu sezon 8 maçta 186 dakika süre aldı. La Liga'da en son 10 Kasım'daki Real Sociedad maçında 21 dakika boy gösterdi.