Hakem Cordero Vega, La Liga'nın 11. haftasında Spotify Camp Nou'da Katalan takımının 6-1 kazanmasıyla sona eren Barcelona ile Deportivo Alaves arasındaki karşılaşmayı yönetti.

Tartışmalı hakem kararları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" sitesi, hakem Cordero Vega'ya 10 üzerinden 6.75'lik bir not verdi.

Archivo VAR, Cordero Vega'nın tutarlı bir hakemlik performansı sergilediğini, kontra atakları kasıtlı olarak kesmek veya kritik anlarda işlenen fauller nedeniyle sarı kart göstermeyi gerektiren bazı durumlar dışında fazla müdahale etmek zorunda kalmadığını belirtti.

Hakem, karşılaşmanın sonucunun aslında ilk yarıda belli olduğunu da göz önünde bulundurarak, maçı büyük bir sakinlikle yönetti ve ufak çaplı temasları tamamen görmezden geldi.

Maçta, ikinci yarıda Lamine Yamal'ın golünün geçerliliğini teyit etmek için yapılan video yardımcı hakem teknolojisi müdahalesi dışında tartışmaya yol açan herhangi bir durum yaşanmadı; oyuncunun doğru pozisyonda olduğu ve ofsayt olmadığı ortaya çıktı.