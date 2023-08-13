Barcelona, Al-Hilal ile anlaşan Neymar'ın alternatifini buldu

Barcelona, PSG'nin Neymar için Al-Hilal'den gelen teklifi kabul etmesinin ardından Brezilyalı oyuncunun alternatifini buldu.

Neymar bu yaz PSG'den ayrılıyor

Al-Hilal'in teklifi kabul edildi

Barcelona, Neymar'ın ardından gözünü Felix'e çevirdi

NE OLDU? Bu yaz PSG'den ayrılmak istediğini kulübe bildiren Neymar'ın adı bir süredir Barcelona ile anılıyordu. Ancak Al Hilal, Brezilyalı oyuncunun transferi konusunda PSG ile anlaştı. Fabrizio Romano'ya göre bu gelişmelerin üzerine Barcelona gözünü Atletico Madrid'in oyuncusu Joao Felix'e çevirdi.

BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçiren Felix'in Atletico Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Neymar'ın Al Hilal'e imza atıp atmayacağı ise henüz belli değil. PSG'nin Brezilyalı oyuncu için 150 milyon euro istediği söyleniyor.

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Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Neymar, Cumartesi günü PSG'nin Ligue 1'de Lorient ile 0-0 berabere kaldığı maçın kadrosunda yer almadı. Joao Felix'in ise Atletico Madrid'in Granada'ya karşı oynayacağı maçta yer alıp almayacağı henüz belli değil.