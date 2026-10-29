Barcelona 80 milyon euro elde etmek için satış sürecini hızlandırıyor

Barcelona, Spotify Camp Nou Stadyumu'ndaki VIP koltukların pazarlanması için şirketlerle olan temaslarını yoğunlaştırdı.

Sport gazetesi, Barcelona'nın mali yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla peşin gelir elde etme ihtiyacının, özel koltukların kullanım haklarının 15 ya da 30 yıla kadar uzanan dönemler için satışını içeren bu süreci hızlandırmaya katkıda bulunduğunu aktardı.

"Barcelona Rezerve" adlı podcast'te yer alan bilgilere göre, kulüp şirketlere ayrılmış 2000 koltuktan oluşan yeni paket aracılığıyla ilk ödemelerden yaklaşık 80 milyon euro ve ayrıca yıllık 50 ila 60 milyon euro arası gelir elde edebilir.

Stadyum, tüm çalışmaları tamamen bittiğinde VIP'lere ayrılmış yaklaşık 9500 koltuk içerecek. Bunların yaklaşık 5000'i için sözleşmeler çoktan imzalandı; diğer 500 koltuk ise kişisel koltuk lisansı olarak bilinen kapsamda yer alıyor.

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Barcelona şu anda, kulübün hem bu sezondan itibaren hem de gelecek sezon boyunca kullanıma açık olduğunu değerlendirdiği 2000 ek koltuğun pazarlama sürecini ilerletmek için çalışıyor.

Teklif, şirketleri hedef alıyor ve fiyatları koltukların konumuna ve bunlara bağlı hizmetlere göre değişen farklı kategoriler içeriyor. "Loge" adıyla bilinen en ayrıcalıklı koltuklar çoktan tükendi; bunlar orta bölgede 4 koltuk içeren, otopark da kapsayan ve yıllık ücretin yanı sıra yüksek bir ilk yatırım gerektiren alanlar.

Oyuncu bölgesi yedek kulübelerinin arkasında yer alıyor, özel koltuklar ise ana tribündeki ana loca bölgesinin yanında bulunuyor. Saha sırası ise saha zeminine bitişik olarak ilk sırada yer alıyor; balkon ikinci tribünün ilk sırasında bulunurken, büyük halka ikinci ve üçüncü tribünler arasındaki ayırıcı bölgede yer alıyor.

Bu koltukların kullanım haklarının satışı, Barcelona'nın mali yükümlülüklerini yerine getirmek için ticari kaynaklarını en üst düzeye çıkarmaya ihtiyaç duyduğu bir projede, yeni Spotify Camp Nou Stadyumu'na bağlı en önemli gelir kaynaklarından biri olarak görünüyor.

Bununla birlikte, "Barcelona Rezerve" programı, bu sürecin kulübün mağdur olan üyeleri üzerinde de sonuçları olduğuna işaret ediyor. Zira stadyum tamamlandığında ve kendilerine koltuklarına dönmeleri için izin verildiğinde, uymaları istenecek mali koşulların yanı sıra, VIP'lere ayrılan alanların genişletilmesinden etkilenen koltuklarda oturanların tahsis edileceği koltuk konumlarının belirlenmesi gerekecek.

Ayrıca, kapasitesi 3 kat artarak yaklaşık 300 koltuğa ulaşan başkanlık locasının genişletilmesi, geleneksel kombine sahiplerine ayrılan alanı daralttı. Bu nedenle, koltuklarının yeniden dağıtımı ve ödemeleri gereken fiyatların belirlenmesi, stadyum tam kapasiteyle çalışmaya hazır hale geldiğinde çözüme kavuşturulması gereken askıdaki iki mesele olarak duruyor.