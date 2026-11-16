Barcelona Kulübü ile Türk inşaat şirketi Limak, Spotify Camp Nou stadının çatı yükseltme işlemini kararlaştırılan şartlar doğrultusunda tamamlamak üzere anlaşmaya vardı.

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İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, anlaşmanın, kredideki artışın değeri olan 300 milyon euroyu halihazırda yatırmış olan yatırımcıların onayını aldığını bildirdi.

Spotify Camp Nou stadının yenileme çalışmalarının tamamlanmasını, yatırımcıların kredideki artışın değeri olan 300 milyon euroyu çoktan yatırmasının ardından Limak şirketi üstlenecek. Söz konusu artış, Barcelona'nın geçtiğimiz 19 Eylül'de yapılan olağan genel kurulu tarafından onaylanmış ve projenin son aşamasının planı imzalanmıştı.

İmzalanan anlaşmada belirtildiği üzere, stadın çatısının yükseltilmesi işlemi, üzerinde anlaşılan koşullara göre mevcut sezon biter bitmez başlayacak ve 2027-2028 sezonunun ikinci yarısında tamamlanacak.

Limak şirketi ile Barcelona kulübü arasındaki ilişkinin, projenin bazı aşamalarında çalışmaların takvimine ilişkin gerginlikler nedeniyle yaşadığı iniş çıkışlara rağmen, sonunda anlayış galip geldi.

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İş, taahhütlerin ihlal edilmesi halinde Barcelona'nın en başından olası alternatif çözümler arasına koyduğu bir seçenek olan müteahhit şirketin değiştirilmesine kadar varmadı.

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Mundo Deportivo şöyle devam etti: "Limak şirketi projeyi tamamlıyor, ancak bu, bu aşamada başka alt yüklenici şirketlerden yararlanılmayacağı anlamına gelmiyor; zira bu durum en başından beri öngörülüyordu ve önceki aşamalarda da bu şekilde uygulanmıştı."

Yatırımcılar, geçtiğimiz aylar boyunca müzakere edilen ve orijinal sözleşmedeki koşulları büyük ölçüde koruyan nihai anlaşmayı onayladı.

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Spotify Camp Nou stadının mevcut 62.652 seyircilik kapasitesiyle halihazırda elde etmeye başladığı gelirler, yatırımcıların memnuniyetini kazanıyor.

Örneğin, La Liga'daki son El Clasico maçının Real Madrid karşısındaki gelirleri 19,1 milyon euroya ulaştı. Bu da onların, onaylanan planların gelirlerde beklenen artışı kolaylıkla sağlayacağına dair kanaatlerini pekiştiriyor.

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Bu bağlamda, yeni Barcelona mağazasının inşasının yeni müze ile birlikte tamamlanması, gelir artışını hızlandıracak iki temel unsur olmaları açısından öne çıkıyor; ayrıca, 3 bin ton ağırlığındaki bir yapının yükseltilmesi manevrasından başka bir şey olmayan çatı yükseltme işlemi de bu önemdedir.

Halihazırda iki tesisin iç tasarımlarına son rötuşlar yapılıyor ve bunların 2027 yılı başında hizmete hazır hale gelmesi, dolayısıyla gelirlerde buna bağlı bir artış beklenmekte.

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Barcelona'nın Spotify Camp Nou stadına dönmesine olanak tanıyacak ve birinci, ikinci ve üçüncü tribün olmak üzere üç tribünün taraftarlara açılmasını sağlayacak çatı yükseltme işleminin tamamlanmasına gelince, kulüp, 2027-2028 sezonu boyunca kullanmak üzere Montjuïc'teki Lluís Companys Olimpiyat Stadı'nı ayırttı.

Ancak bu adım, temkinlilik ilkesi çerçevesinde atılıyor; zira yatırımcıların onayladığı mevcut tahminler, takımın çatı yükseltme işleminin tamamlanmasının ardından o sezonun ikinci yarısını fiilen Spotify Camp Nou stadında oynayabileceğine işaret ediyor.

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Çatı montaj çalışmaları, başlangıcı için belirlenen tarih henüz kesinleşmemiş olsa da mevcut sezon biter bitmez başlayacak.

Kulüp, birkaç ay önce, taraftarların tahliyesine ilişkin prosedürler ve belediye izinlerinin alınmasıyla ilgili güçlükler nedeniyle üçüncü tribünün aşamalı olarak yeniden açılmasını çoktan devre dışı bırakmıştı.

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Dolayısıyla üçüncü tribün, Montjuïc'teki Lluís Companys Olimpiyat Stadı'na geçici taşınmanın ardından Barcelona'nın Spotify Camp Nou stadına dönüşüyle eşzamanlı olarak tamamen açılacak; bu dönüş ise 2027-2028 sezonunun ilk yarısında gerçekleşecek.

Stat tesislerinden elde edilen gelirler açısından projenin taç mücevheri olan çift VIP localar bölümü ise, 2028-2029 sezonunda tam kapasiteyle hizmete hazır olacak. Bu sezon, Katalan kulübün stadının ağırladığı son finalin üzerinden 30 yıl geçtikten sonra, Manchester United ile Bayern Münih'i karşılaştıran UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapılmasıyla sona erecek.