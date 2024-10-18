Barcelona 250 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lamine Yamal için yapılan 250 milyon euro'luk bir teklifi reddettiklerini söyledi.

Laporta, kulübün ekonomik sorunlarının devam ettiğini söyledi

Ancak önceki yıllara göre iyi durumdalar

Lamine Yamal için gelen devasa teklifi kabul etmediler

NE OLDU? Gelecek hafta yapılacak genel kurul öncesinde Barcelona Başkanı Joan Laporta açıklamalarda bulundu. Laporta, kulübün ekonomik sorunlarının devam ettiğini ancak önceki yıllara göre daha iyi durumda olduklarını söyledi. Ayrıca Barcelona Başkanı, Lamine Yamal için gelen devasa teklifi de açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Barca One'a konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta şunları söyledi: "Kulüp para kazanıyor. Geldiğimiz dönemde karşılaştığımız taahhütleri karşılayabilmek için çok çalıştık. Bugün Barcelona'nın harcadığından daha fazla kazandığını söyleyebiliriz."

"Burada oynamak isteyen herkesin takımda kalmasını istiyoruz. Lamine Yamal için 250 milyon euro teklif ettiler ama hayır dedim. Şu andaki değeri geçen yıla göre çok daha fazla."

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Gelir sağlayabilmek için yıldız futbolcuların ayrılığına izin vermek istemediklerini söyleyen Laporta şunları söyledi: "Bunu yapmak istemedik çünkü takımı korumamız gerektiğini düşünüyorduk. Yanıldığımızı düşünmüyorum. Flick bu oyuncuların çoğundan verim alıyor. İlkay gitti Dani Olmo geldi. Raphinha ve Lewandowski var. Mutluyuz. Barcelona'da kalmak isteyenler devam edecek."

DAHA FAZLASI: Barcelona altyapısından yetişen Lamine Yamal, bu sezon 11 maçta süre alırken 5 gol ve 5 asist kaydetti.