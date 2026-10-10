Getafe'yi 3-0 mağlup eden Barcelona, teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde Katalan kulübünün tarihindeki en iyi başlangıcı yakaladı.

Barcelona, La Liga'da sezonun ilk 8 haftasını da kazanarak şu ana kadar puan kaybetmedi.

Mundo Deportivo gazetesi, Flick'in takımının 2013-2014 sezonunda teknik direktör Tata Martino yönetimindeki takımın elde ettiği aynı başlangıcı tekrarladığını belirtti.

Martino'nun takımı, Osasuna ile golsüz berabere kaldıktan sonra dokuzuncu haftada galibiyet serisini sürdürememişti; buna rağmen takım, San Mamés Stadı'nda Athletic Bilbao'ya 0-1 yenilmeden önce 14. haftaya kadar yenilgisiz serisini korumuştu.

Kulübün La Liga tarihindeki en iyi başlangıcına eşit sonucu yakalayan Flick ve oyuncularının önündeki hedef, önümüzdeki hafta bu rekoru geçmek.

Ancak görev kolay olmayacak; zira Katalan ekibi önümüzdeki cumartesi günü, La Liga'da şu an üçüncü sırada bulunan Real Betis'e La Cartuja Stadı'nda konuk olacak.

Flick bu başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: "En önemlisi bir sonraki maçı, Galatasaray maçını düşünmek. Tarih yazmak istiyoruz, ama en önemlisi oyuncuların büyük bir odaklanmayla işe konsantre olması."