Barcelona, 18 yıllık emektar yıldızını kovdu

Barcelona, kadroda yer açabilmek için 18 yıldır takımda forma giyen yıldızını kapı önüne koydu.

FC Barcelona'nın önümüzdeki sezona Sergi Roberto ve Clement Lenglet ile yola devam etmeyeceği bildirildi. Bu haber İspanyol spor gazetesi Marca tarafından bildirildi.

Habere göre, Sergi Roberto'ya 18 yıl sonra yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek. Barça'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick'in selefi Xavi, tecrübeli oyuncuyla bir yıl daha çalışmak istediğini belirtmişti.

Stoper Lenglet ise kulüpten kalıcı olarak ayrılmayacak ancak üst üste üçüncü kez kiralanacak.

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Roberto, Katalan ekibine altyapıdan katıldı ve 18 yıldır Barcelona forması giyiyor ancak habere göre kulübün mali sorunları tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon La Liga'da forma giymesini zorlaştırıyor.

Habere göre Barça'nın Lenglet'i kiralık olarak göndermekteki amacı ise Fransız oyuncunun maaşından tasarruf etmek.

Tottenham ve Aston Villa'ya kiralanmıştı

Barça'dan yılda 16 milyon euro kazanan ve sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Fransız oyuncu son olarak Tottenham Hotspur'a ve ardından Aston Villa'ya kiralanmıştı.

Ancak, önümüzdeki sezon için kendisini kabul edecek bir kulüp bulabilmesi için maaşında önemli kesintiler yapması gerekecek.