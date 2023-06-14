NE OLDU? AS'a göre Barcelona, bir süredir peşinde olduğu genç yıldız Roque'de mutlu sona ulaştı ve şimdi 18 yaşındaki oyuncu ile bir anlaşma imzaladı.
Barcelona, hizmetleri için Athletico Paranaense'ye yaklaşık 40 milyon € (34 milyon £/43 milyon $) ödeyecek ve Roque ile beş yıllık bir sözleşme yapılacak.
BÜYÜK RESİM: Barcelona, Roque'un birkaç yıl içinde Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin yerini alabileceğine inanıyor. Lewandowski yakında 35 yaşına girecek ve sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
VE DAHA FAZLASI: Ancak Roque'un gelişi henüz kesinleşmedi. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı kaydettirmek için maaş sıkıntısını çözmesi gerekiyor. AS, Barcelona'nın Roque'a yer açmak için en az üç oyuncunun ayrılması gerektiğini bildirdi.
ÜÇ FOTOĞRAFTA:Getty Images
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SIRADA NE VAR? Barcelona'nın Roque'u duyurmak için beklemesi gerekecek, ancak görünen o ki bu sezonun ilk imzasını Brezilyalı gence attıracak.