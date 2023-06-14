Barcelona, 18 yaşındaki Brezilyalı için 3 yıldızından vazgeçecek

Can Özer
Vitor Roque Brazil U20 2023Getty
BarcelonaLa LigaAthletico PR U20Transfers

La Liga'yı şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, ekonomik sıkıntıları sebebiyle 3 yıldızıyla yollarını ayırabilir.

NE OLDU? AS'a göre Barcelona, bir süredir peşinde olduğu genç yıldız Roque'de mutlu sona ulaştı ve şimdi 18 yaşındaki oyuncu ile bir anlaşma imzaladı.

Barcelona, hizmetleri için Athletico Paranaense'ye yaklaşık 40 milyon € (34 milyon £/43 milyon $) ödeyecek ve Roque ile beş yıllık bir sözleşme yapılacak.

BÜYÜK RESİM: Barcelona, Roque'un birkaç yıl içinde Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin yerini alabileceğine inanıyor. Lewandowski yakında 35 yaşına girecek ve sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

VE DAHA FAZLASI: Ancak Roque'un gelişi henüz kesinleşmedi. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı kaydettirmek için maaş sıkıntısını çözmesi gerekiyor. AS, Barcelona'nın Roque'a yer açmak için en az üç oyuncunun ayrılması gerektiğini bildirdi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Vitor Roque Athletico ParanaenseGetty Images

Vitor RoqueGetty/PressBox

Robert Lewandowski Barcelona 2022-23Getty Images

SIRADA NE VAR? Barcelona'nın Roque'u duyurmak için beklemesi gerekecek, ancak görünen o ki bu sezonun ilk imzasını Brezilyalı gence attıracak.

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