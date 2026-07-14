Barcelona, 16 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki rekorunu kırdı

İspanya Ligi şampiyonu Barcelona, bu yılki Dünya Kupası’nda hakimiyetini sürdürerek, turnuva yarı finale ulaşırken Dünya Kupası zaferi için mücadeleye devam eden oyuncu sayısı bakımından en fazla temsil edilen kulüp oldu.

ESPN’in haberine göre, Katalan kulübü tarihinde yeni bir rekor kırmayı başardı; Dünya Kupası’nın son dörtlüsünde aynı anda 10 oyuncusu yer alarak, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nda yarı finalde 8 oyuncusuyla elde ettiği önceki rekorunu aştı.

"Blaugrana"nın hakimiyeti, özellikle İspanya milli takım kadrosunda belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Takımdan 8 oyuncunun yer aldığı kadroda, gelecek vaat eden genç yıldız Lamine Yamal'ın yanı sıra, Barcelona'ya yeni transfer olan İngiliz milli kanat oyuncusu Anthony Gordon ve Fransız savunma oyuncusu Jules Koundé de bulunuyor.

Liderliğin çok da uzağında olmayan yerel rakibi Atlético Madrid ise, bu ileri turda 9 oyuncusuyla Barcelona’nın peşinde; bunlardan 5’i, aralarında “Los Rojiblancos” teknik direktörü Diego Simeone’nin oğlu Giuliano Simeone’nin de bulunduğu, son şampiyon Arjantin milli takımında yer alıyor. Diğer dört oyuncu ise bugün Salı günü Teksas eyaletinin Arlington kentinde Fransa milli takımıyla karşılaşacak olan İspanya milli takımını temsil ediyor.

Aynı bağlamda, İngiliz kulübü Arsenal de sekiz oyuncuyla bu mücadeleye katılıyor; yarın Çarşamba günü Atlanta’da Arjantin ile karşılaşacak İngiltere milli takım kadrosunda, “Topçular”ın dört yıldızı yer alıyor. Ayrıca Londra kulübü, Fransız savunma oyuncusu William Saliba’nın yanı sıra İspanya milli takımını temsil eden üç oyuncuya da sahip.

İspanya milli takımının turnuva serüveninde, Arsenal’in yıldızı Mikel Merino olağanüstü bir performans sergiledi. Merino, Portekiz ve Belçika karşısında galibiyeti getiren iki kritik golü atarak ülkesini yarı finale taşıdı. Bu başarısıyla, Dünya Kupası tarihinde eleme turlarında yedek olarak birden fazla galibiyet golü atan ilk oyuncu oldu.

Yarı finalde yer alan üç büyük kulübün oyuncularının dağılımı şu şekildedir:

Barcelona (10 oyuncu): İspanya'yı temsil eden sekiz Katalan oyuncu (Juan García, Pau Kubarsi, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres ve Lamine Yamal) ile Fransız Jules Koundé ve İngiliz Anthony Gordon.

Atlético Madrid (9 oyuncu): Arjantin'i temsil eden beş oyuncu: Nahuel Molina, Julián Álvarez, Tiago Almada, Giuliano Simeone ve Juan Musso; ayrıca İspanya'yı temsil eden dört oyuncu: Marc Pupill, Alejandro Grimaldo, Álex Baena ve Marcos Llorente.

Arsenal (8 oyuncu): İngiltere'yi temsil eden dörtlü: Declan Rice, Bukayo Saka, Iberishi Eze ve Noni Madueke; İspanya'yı temsil eden üçlü: David Raya, Martín Zubimendi ve Mikel Merino; ayrıca Fransız William Saliba.