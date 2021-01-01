Barçagate operasyonu: Bartomeu serbest bırakıldı

Dün Barçagate opersayonu kapsamında gözaltına alınan Barcelona'nın eski başkanı Josep Bartomeu serbest kaldı

Goal, Barçagate operasyonu kapsamında dün gözaltına alınan Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun serbest bırakıldığını doğruladı.

Bartomeu suçlamalara karşı ifade vermeme hakkını kullandı. Ekim ayında istifa eden eski başkan, idare suçları ve yolsuzluk ile suçlanıyor.

İspanyol basınının 'Barçagate' ismiyle adlandırdığı operasyon kapsamında gözaltına alınan Bartomeu ayrıca, kulüpteki bazı isimlerin ve önde gelen futbolcuların saygınlıklarını sarsmak için, bazı sosyal medya hesaplarına para ödemekle de suçlanıyor.