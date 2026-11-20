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Sky Sports ve Matteo Moretto'nun haberine göre FC Barcelona, bu kış savunmasını güçlendirmek için Alessandro Bastoni'yi olası seçeneklerden biri olarak belirledi.

İtalyan savunmacı, geçen yaz kulüple yaptığı görüşmelerde anlaşmaya oldukça yaklaşmıştı. Ancak Hansi Flick son anda olumsuz görüş bildirdi.

Barcelona'da durum artık farklı. Kulübün sol ayaklı bir stoperi yok ve Pau Cubarsi'ye uygun bir partner arıyor.

Flick, millî maç arasından önce geçici bir çözüm olarak Frenkie de Jong'u savunma hattında bile görevlendirdi.

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Daha önce Youri Baas ve Ruud Nijstad'ın da Barcelona'ya transferi basında gündeme gelmişti. İkisi de sol ayaklı stoper.

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Ancak Barça, Bastoni'yi de değerlendirmeye devam ediyor. İtalyan oyuncunun Milano'daki sözleşmesi 2028 ortasına kadar sürüyor ve piyasa değeri 65 milyon euro.

Sportif direktör Deco, Inter'in 27 yaşındaki savunmacısına son derece güveniyor. Önümüzdeki hafta Hansi Flick'i ikna etmeye çalışacak. Alman teknik direktörün ise hâlâ çekinceleri var.

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Bastoni, 18 yaşındayken Atalanta'dan Inter'e 40 milyon euro karşılığında transfer oldu. Inter onu hemen Parma'ya kiraladı, ancak dönüşünden bu yana bütün maçlara ilk 11'de başladı.

İtalya Millî Takımı formasını 46 kez giyen Bastoni, Inter'de 311 maça çıktı. Bu maçlarda 11 gol atıp 30 asist yaptı.