Eski Cezayirli millî oyuncu İsa Mandi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında oynanan Cezayir-Arjantin karşılaşmasında yaşanan tartışmalı müdahalenin ardından Arjantinli yıldız Lionel Messi ile arasında geçen diyaloğun detaylarını açıkladı ve Arjantin kaptanının olayın hemen sonrasında bizzat özür dilediğini vurguladı.

Arjantin'in 3-0 kazandığı maçta, Messi'nin skoru açtıktan birkaç dakika sonra 31. dakikada Mandi'nin bacağına yaptığı sert müdahale, hakemlik uzmanlarının kırmızı kartı hak ettiğini değerlendirdiği bir pozisyon olarak geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Ancak Polonyalı hakem Szymon Marciniak, video teknolojisinin devreye girmesine gerek görmeden faul çalmakla yetindi. Bu durum, daha sonra Cezayir Futbol Federasyonu'nu Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'ya resmî bir şikâyette bulunmaya sevk etti.

Mandi, Kampo podcast'ine yaptığı açıklamalarda Messi'nin hata yaptığını anında fark ettiğini belirterek şunları söyledi: "Messi hata yaptığını biliyordu, bu yüzden hemen yanıma gelip özür diledi ve durumumu sordu. Ben de hakeme müdahalenin sert olduğunu söyledim ve ayağa kalktığımda pozisyonun video teknolojisiyle incelenmesi gerektiğini işaret ettim."

Levante'nin savunmacısı, maç sırasında müdahalenin ciddiyetinin farkında olmadığını, bunun sahadaki oyuncuların görüşü ile televizyon tekrarlarını izleyen seyircilerin görüşü arasındaki farktan kaynaklandığını açıkladı.

Ve şunları ekledi: "Maçı ekran üzerinden takip eden taraftarlar ile saha içindeki bizler arasındaki büyük fark, onların tekrarı saniyeler içinde izleyip müdahalenin sertliğini bilmeleri, bizimse bu ayrıcalığa sahip olmamamızdır. O anda acı hissettim, ancak müdahalenin ne kadar ciddi olduğunu ancak soyunma odasına döndüğümde fark ettim; orada acı şiddetlendi ve çevremdekiler bana pozisyonun kırmızı kartı hak ettiğini söyledi, ardından tekrarı izledim."

Olayın yol açtığı tartışmalara rağmen Messi maça devam etti ve 3 gol kaydederek Arjantin'i 3-0'lık galibiyete taşıdı.

Arjantin, 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu, uzatmaların ardından İspanya'ya karşı oynadığı final maçını 1-0 kaybederek ikincilikle tamamladı. Arjantin bu maçı, orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi tamamladı.

Mandi'nin, Cezayir millî takımının tarihte en çok maça çıkan oyuncusu olmasının ardından birkaç gün önce millî takımı bıraktığını açıkladığını hatırlatalım.