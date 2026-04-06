İtalyan spor camiası, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamanın yarattığı tarihi şokun yaralarını sarmaya çalışırken, Emirlikler'in Al-Ittihad takımında forma giyen "Süper Mario" Balotelli, eleme play-off'larında Bosna-Hersek'e karşı alınan şok yenilginin ardından milli takımını vuran futbol felaketine ilişkin sessizliğini bozdu.

Bugün göze çarpan şok edici bir istatistik ise, Mario Balotelli'nin hala "İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki son golünü atan oyuncu" unvanını elinde tutmasıdır. Bu gol, 2014 yazında İngiltere kalesine attığı goldu.

O günden bu yana İtalya, gol atamama ve finallere katılamama gibi karanlık bir tünele girdi.

Plotelli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Al Bayan" gazetesine verdiği demeçte, mevcut durumdan derinden etkilendiğini gizlemedi; sadece hayıflanmakla kalmadı, İtalyan devini bu çöküşten kurtarmak için kendi vizyonunu da ortaya koydu.

Mario, dibe vurmanın son nokta olmadığını, aksine eski fikirlerden kurtulup tamamen yeni bir futbol projesi inşa etmek için altın bir fırsat olduğunu düşündü.

Balotelli, yükselen yetenekleri sahaya sürme konusunda "tereddüt" döneminin sona ermesini talep etti ve çözümün, gençlere geleneksel "olgunluk"larını beklemeden büyük liglerde mutlak güven vermekten geçtiğini vurguladı.

Gelecekteki teknik direktörün kimliği konusunda ise Balotelli, taktiğin ötesinde bir kriter belirledi; İtalya'nın teknik yeteneklerden yoksun olmadığını, ancak soyunma odasında gerçek bir uyum yaratabilecek "insani karizmaya" sahip bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

"İtalya, zirve ve gerileme arasında doğal bir döngüden geçiyor, ancak yeni nesle olan inanç, gelecekteki herhangi bir dirilişin temel taşıdır" diye ekledi.

Yenilgiye rağmen iyimserlik

Bosna'ya karşı penaltı atışlarında (4-1) yaşanan acı yenilgiye rağmen, Euro 2012'de parlayan yıldız, "İtalyan sisteminin" geri dönüş için gerekli genlere sahip olduğuna inanmaya devam ediyor.

Balotelli, futbol tarihinin bize büyük güçlerin zor dönemler geçirebileceğini ancak asla yok olmayacağını öğrettiğini ve "Azzurri"nin doğal konumuna geri dönmesinin, mevcut yeniden yapılanma sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi şartıyla, sadece bir zaman meselesi olduğunu düşünüyor.

Balotelli, kısa olmasına rağmen etkileyici bir uluslararası kariyere sahiptir. 36 maçta 14 gol atmış olan Balotelli'nin 2012'de Almanya karşısında sergilediği ünlü performansı, İtalyanların hafızasına kazınmış durumda ve bugün İtalya'nın özlediği "süper" forvetin son parıltıları olarak kalmıştır.