Balotelli ile Niang maç esnasında taş, kağıt, makas oynadı!

Adana Demirspor'un Konyaspor'u mağlup ettiği maçta Balotelli ile Niang taş, kağıt, makas oynadı.

Adana Demirspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup etti

Balotelli ile Niang adını skor tablosuna yazdırdı

Penaltıyı kimin kullanacağı oyunla belli oldu

NE OLDU? Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 54. ve 93. dakikalarda M'Baye Niang, 81. dakikada da Mario Balotelli kaydetti. 93. dakikada penaltı kazanan Adana Demirspor'da Mario Balotelli ile M'Baye Niang penaltıyı kimin kullanacağına taş, kağıt, makas oynayarak karar verdi.

BÜYÜK RESİM: Öte yandan, hakemler ve her iki takımın futbolcuları seremoniye, üzerinde Atatürk'ün imzasıyla "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" yazılı pankartı birlikte tutarak çıktı. Adana Demirsporlu taraftarlar da kale arkası bölümde maç öncesi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla mavi lacivert 100 ve Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının resmedildiği koreografi sergiledi. Aynı tribünde maçın 23'ün dakikasının 19.23'e tekabül etmesi nedeniyle de Cumhuriyet'in ilan edildiğini belirten gazetenin resmedildiği bir koreografi daha yapıldı.

SIRADA NE VAR? Adana Demirspor bir sonraki maçına 5 Kasım'da Sivasspor karşısında çıkacak. Daha sonra 12 Kasım'da Fenerbahçe'ya karşı oynayacaklar. Konyaspor ise 2 Kasım'da Erbaaspor karşısında Türkiye Kupası mücadelesine çıkacak. 5 Kasım'da da Karagümrük ile mücadele edecekler.