Ballon dOr 2023: Messi, Haaland ve Mbappe'nin yarıştığı ödülün adayları belli oldu

- Ballon d'Or 2023 adayları belli oldu
- Haaland, Mbappe ve Messi listede
- Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez aday gösterilmedi
NE OLDU? France Football tarafından organize edilen Ballon d'Or ödüllerinde, unutulmaz bir 2022-23 sezonunun ardından en iyi oyuncu ödülü için adaylar belli oldu. 30 Ekim'de Paris'te düzenlenecek törenle dünyanın en iyi oyuncusu belli olacak.
KİMLER ADAY? 2023 Ballon d'Or adayları şu şekilde:
- Josko Gvardiol
- Jamal Musiala
Andre OnanaHaberin devamı aşağıda
Karim Benzema
Mohamed Salah
Bukayo Saka
Kevin De Bruyne
Jude Bellingham
Randal Kolo Muani
Bernando Silva
Kvaratskhelia
Nicolo Barella
Emi Martinez
Ruben Dias
Erling Haaland
Odegaard
İlkay Gündogan
Yassine Bounou
Julian Alvarez
Vinicius Jr.
Robert Lewandowski
Griezmann
Lautaro Martinez
Lionel Messi
Rodri
Kim Min Jjae
Luka Modric
Kylian Mbappe
Victor Osimhen
Harry Kane
BÜYÜK RESİM: Beş Ballon d'Or sahibi Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez ödüle aday gösterilmedi.