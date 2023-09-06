Ballon dOr 2023: Messi, Haaland ve Mbappe'nin yarıştığı ödülün adayları belli oldu

İdil Erin Tetik
Ballon d'Or 2023 Nominees GFXGOAL
Şampiyonlar LigiE. HaalandL. MessiK. MbappéLigue 1Premier LigBundesligaLa Liga

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'da 2023 yılının adayları kimler?

  • Ballon d'Or 2023 adayları belli oldu
  • Haaland, Mbappe ve Messi listede
  • Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez aday gösterilmedi

NE OLDU? France Football tarafından organize edilen Ballon d'Or ödüllerinde, unutulmaz bir 2022-23 sezonunun ardından en iyi oyuncu ödülü için adaylar belli oldu. 30 Ekim'de Paris'te düzenlenecek törenle dünyanın en iyi oyuncusu belli olacak.

KİMLER ADAY? 2023 Ballon d'Or adayları şu şekilde:

  • Josko Gvardiol
  • Jamal Musiala

  • Andre Onana

    Haberin devamı aşağıda

  • Karim Benzema

  • Mohamed Salah

  • Bukayo Saka

  • Kevin De Bruyne

  • Jude Bellingham

  • Randal Kolo Muani

  • Bernando Silva

  • Kvaratskhelia

  • Nicolo Barella

  • Emi Martinez

  • Ruben Dias

  • Erling Haaland

  • Odegaard

  • İlkay Gündogan

  • Yassine Bounou

  • Julian Alvarez

  • Vinicius Jr.

  • Robert Lewandowski

  • Griezmann

  • Lautaro Martinez

  • Lionel Messi

  • Rodri

  • Kim Min Jjae

  • Luka Modric

  • Kylian Mbappe

  • Victor Osimhen

  • Harry Kane

BÜYÜK RESİM: Beş Ballon d'Or sahibi Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez ödüle aday gösterilmedi.

Editörün Seçtikleri