Ballon dOr 2023: Messi, Haaland ve Mbappe'nin yarıştığı ödülün adayları belli oldu

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'da 2023 yılının adayları kimler?

Ballon d'Or 2023 adayları belli oldu

Haaland, Mbappe ve Messi listede

Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez aday gösterilmedi

NE OLDU? France Football tarafından organize edilen Ballon d'Or ödüllerinde, unutulmaz bir 2022-23 sezonunun ardından en iyi oyuncu ödülü için adaylar belli oldu. 30 Ekim'de Paris'te düzenlenecek törenle dünyanın en iyi oyuncusu belli olacak.

KİMLER ADAY? 2023 Ballon d'Or adayları şu şekilde:

Josko Gvardiol

Jamal Musiala

Andre Onana Haberin devamı aşağıda

Karim Benzema

Mohamed Salah

Bukayo Saka

Kevin De Bruyne

Jude Bellingham

Randal Kolo Muani

Bernando Silva

Kvaratskhelia

Nicolo Barella

Emi Martinez

Ruben Dias

Erling Haaland

Odegaard

İlkay Gündogan

Yassine Bounou

Julian Alvarez

Vinicius Jr.

Robert Lewandowski

Griezmann

Lautaro Martinez

Lionel Messi

Rodri

Kim Min Jjae

Luka Modric

Kylian Mbappe

Victor Osimhen

Harry Kane

BÜYÜK RESİM: Beş Ballon d'Or sahibi Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez ödüle aday gösterilmedi.