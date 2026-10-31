Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, İngiliz forvet Harry Kane'in kazandığı 2026 Ballon d'Or için güçlü adaylardan biri değildi.

Bunun sebebi, Vinicius'un Real Madrid ve Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile yaşadığı takımsal anlamda hayal kırıklığı yaratan sezonun yanı sıra, oyuncunun bireysel düzeydeki istatistiklerinin de büyük ölçüde gerilemesiydi.

Vinicius Junior, bu yılki Ballon d'Or'un nihai sıralamasında 17. sırada yer aldı.

Ballon d'Or oylamasına 100 gazeteci katılmasına rağmen, Vinicius yalnızca 8 gazetecinin tercihlerinde kendine yer buldu; bunların arasında kendisini 10. sıraya koyan Ürdün temsilcisi de vardı.

Real Madrid yıldızının aldığı oyların tamamı şöyle sıralandı: Mali (beşinci sıra) - Cabo Verde (yedinci) - Paraguay (yedinci) - Brezilya (sekizinci) - Gine (sekizinci) - Kosova (sekizinci) Jamaika (onuncu) - Ürdün (onuncu).