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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Ballon d'Or yarışında Vinicius'a bahis oynayan tek Arap ülkesi

Vinicius Junior
Real Madrid
Ürdün
La Liga
Dünya Kupası
Brezilya
İspanya
Ürdün

Brezilyalı yıldız için hayal kırıklığı dolu bir sezon

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, İngiliz forvet Harry Kane'in kazandığı 2026 Ballon d'Or için güçlü adaylardan biri değildi.

Bunun sebebi, Vinicius'un Real Madrid ve Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile yaşadığı takımsal anlamda hayal kırıklığı yaratan sezonun yanı sıra, oyuncunun bireysel düzeydeki istatistiklerinin de büyük ölçüde gerilemesiydi.

Vinicius Junior, bu yılki Ballon d'Or'un nihai sıralamasında 17. sırada yer aldı.

Ballon d'Or oylamasına 100 gazeteci katılmasına rağmen, Vinicius yalnızca 8 gazetecinin tercihlerinde kendine yer buldu; bunların arasında kendisini 10. sıraya koyan Ürdün temsilcisi de vardı.

Gelecek maçlar
SAN

SAN

La Liga

01 Kas 2026

RMA

RMA

JOR

JOR

Hazırlık Maçları

17 Kas 2026

AUS

AUS

Real Madrid yıldızının aldığı oyların tamamı şöyle sıralandı: Mali (beşinci sıra) - Cabo Verde (yedinci) - Paraguay (yedinci) - Brezilya (sekizinci) - Gine (sekizinci) - Kosova (sekizinci) Jamaika (onuncu) - Ürdün (onuncu).

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