Fransız Kylian Mbappe birkaç gündür yoğun bir sorgulamanın odağında; bu yıl Ballon d'Or'u kazanmayı neden hak ettiğini açıklamak için birçok röportaj verirken, Real Madrid yıldızı bireysel ödülü hak etmediğine ikna olmuş daha fazla eleştirmen çekiyor.

Mbappe, önümüzdeki 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan törende Ballon d'Or'u kazanmak için yarışan 30 kişilik aday listesinde yer alıyor.

Bu itiraz edenler arasında, Real Madrid forvetinin kibrini eleştiren ve garip bir nedenle hâlâ Ballon d'Or'u kazanabileceğini açıklayan Fransız rap sanatçısı Booba da vardı.

Booba, "Instagram" hesabından paylaştığı bir videoda şunları söyledi: "Öte yandan, arkadaşlar, Kiki Ballon d'Or'u kazanırsa şaşırmayın. Kibrine ve kendine olan güvenine bakınca, yozlaşmaya bakınca, FIFA'nın ve dünyanın durumuna bakınca."

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Ödülün sahte olma ihtimali var. Sadece formaları satmak için tam bir dolandırıcılık olabilir, dostum. Çünkü bu dünyada o limonu kesiyor. Bu yüzden diyorum ki, dikkatli olun. Kimse bilemez!"

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