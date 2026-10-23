Önümüzdeki pazartesi günü Londra'da düzenlenecek Altın Top töreninde Lionel Messi'nin yer alıp almayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Oysa organizatörler, ödül için yarışan ve 8 Altın Top ile bu ödülü en çok kazanan isim rekorunu elinde bulunduran Arjantinli yıldızın katılımını bekliyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Messi, önümüzdeki günlerde yoğun bir program ve seyahat trafiği içinde olması nedeniyle İngiltere'nin başkentine gitme konusundaki nihai kararını, ancak Inter Miami'nin yarın cumartesi günü ABD'de oynayacağı New York Red Bulls maçının ardından verecek.

Önce Asturias Prensesi Ödülü, ardından Amerika'ya dönüş

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı, bugün cuma günü İspanya'nın Oviedo kentindeki Campoamor Tiyatrosu'nda düzenlenecek törende Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü almaya hazırlanıyor.

Tören sona erer ermez Messi, cumartesi günü oynanacak New York Red Bulls karşılaşmasına hazırlanmak üzere takımı Inter Miami'ye katılmak için ABD'ye gidecek. Bu maç, programındaki bir sonraki adımı da belirleyecek.

Gelecek maçlar RNY ABD 1 17:30 MIA

Tartışmayı sonlandıracak yeni bir Londra yolculuğu

Cumartesi günkü maçın ardından Messi, pazartesi günü İngiltere'nin başkentindeki "London Palladium" salonunda düzenlenecek Altın Top törenine katılmak için Atlas Okyanusu'nu aşarak yeni bir yolculuğa çıkıp çıkmayacağına karar verecek.

İspanya ile ABD, ardından da Londra arasındaki yoğun program ve zamanın kısıtlı olması, Arjantinli yıldızın törene katılma olasılığının önünde zorluklar oluşturuyor. Bu nedenle onun törendeki katılımı, Inter Miami'nin önümüzdeki maçı bitene kadar belirsizliğini koruyacak.